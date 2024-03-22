Мы равные: дети с особыми потребностями в СКО показали свои возможности в Наурыз

В рамках празднования Наурыз мейрамы в СКО организован "Караван Доброты" для детей с особыми образовательными потребностями, сообщает Zakon.kz.

Детский центр "Синий трактор" с общественными объединениями "Солнечный дом" и "Мой ребенок" организовали мастер-классы для воспитанников детского центра на главной площади Петропавловска. Готовые изделия выставлены на продажу. Вырученные деньги перечислят в фонд особенных детей.

В ОО "Мой ребенок" обслуживают порядка 350 семей, воспитывающих детей с аутизмом. В центре функционируют 15 спортивных и творческих кружков. Регулярно их посещают около 60 юных североказахстанцев. Накануне воспитатели открыли новое направление.

"В этом году мы открыли кружок – "Бытовые навыки". Начали работать с подростками, чтобы научить их шить. Потому что в дальнейшем стоит выбор профессии перед ребенком с аутизмом. Сегодня представили работы из фетра, а малыши – из бумаги. Дети постарше делают подставки для блюд, игольницы. Это только начало. В дальнейшем мы планируем детей поставить на производство тапочек, прихваток, полотенец. Надеемся, что это для кого-то станет профессией и поможет в жизни", – рассказала руководитель ОО "Мой ребенок" Татьяна Ковалева.

Фото: ОО "Мой ребенок"

Общественное объединение работает уже более семи лет. Центр посещают не только петропавловцы, но и жители близлежащих районов.

Сегодня в Северо-Казахстанской области проживают порядка двух с половиной тысяч особенных детей. В регионе строят современную коррекционную школу-интернат на 300 мест. Ежегодно из бюджета выделяют более 20 млрд тенге на их реабилитацию и оказание услуг по социализации в общество.

Родителей особенных детей призывают не ставить крест на детях, а пытаться найти их таланты.

Фото: ОО "Мой ребенок"

"Есть теория, что у детей с поврежденной областью мозга, например, отсутствием речи, появляются способности в другой сфере. Эти дети могут быть одарены в математике или в языках, в художественном искусстве. У нас есть воспитанники, очень быстро схватывающие навыки говорения на английском языке. Некоторые дети потрясающе рисуют", – поделилась Татьяна Ковалева.