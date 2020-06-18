В Казахстане скорость мобильного интернета ниже, чем в Сирии и Гондурасе

Самая высокая скорость интернета наблюдается в Южной Корее, ОАЭ, Китае, Катаре и Нидерландах.

Скорость мобильного интернета в Казахстане ниже, чем в Перу, Сирии, Кении и Гондурасе. К такому выводу пришли аналитики finprom.kz, проведя соответствующее исследование, сообщает zakon.kz.

К началу июня текущего года в Казахстане насчитывалось 24 млн абонентов сотовой связи — на 5,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (25,5 млн абонентов). При этом численность абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, увеличилась за год на 0,6% и составила 14,5 млн единиц. Их доля от общего количества абонентов сотовой связи увеличилась с 56,5% в 2019 году до 60,2% — в 2020. Пять лет назад показатель составлял всего 34,6%.

Аналогичная динамика наблюдается и по плотности абонентов. Так, на 100 человек в РК приходится 129 абонентов сотовой связи — на 6,5% меньше, чем годом ранее. Тем временем плотность абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, осталась на уровне прошлого года — 78 единиц на сто человек.

В последние годы мобильный интернет набирает всё большую популярность. Однако, несмотря на значительный рост числа пользователей мобильного интернета, его скорость в РК находится на довольно низком уровне по сравнению с многими другими странами. Так, в рейтинге стран мира по скорости мобильного интернета в мае 2020 года Казахстан занял 96-е место из 138, уступив при этом таким странам, как Перу, Сирия, Кения, Гондурас и другие. Самая высокая скорость интернета наблюдается в Южной Корее, ОАЭ, Китае, Катаре и Нидерландах.

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