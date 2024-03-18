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Смогла ли Астана обогнать Токио по скорости мобильного интернета

Смогла ли Астана обогнать Токио по скорости мобильного интернета, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 15:16 Фото: unsplash, коллаж Zakon.kz
Названы города и страны с самым быстрым мобильным интернетом в мире. Удалось ли Астане обогнать Токио по скорости интернета и какое место занял Казахстан в рейтинге Speedtest Global Index – в материале Zakon.kz.

По данным Speedtest Global Index, Астана потеряла пять позиций и расположилась на 88-й строчке мирового рейтинга – в феврале в нашей столице средняя скорость мобильного интернета составила 45,18 мегабит в секунду. А Токио со скоростью в 55,9 мегабит в секунду удалось сохранить за собой 76-е место.

Отметим, что южной столице Казахстана повезло больше, чем Астане. Несмотря на то, что Алматы снизился на одну строчку в рейтинге, он все равно расположился выше столицы Японии – на 73-м месте со скоростью 59,86 мегабит в секунду.

В топ-3 мирового рейтинга вошли:

  1. Ар-Райян (Катар) – 417,17 Мбит/с;
  2. Дубай (ОАЭ) – 336,57 Мбит/с;
  3. Абу-Даби (ОАЭ) – 296,03 Мбит/с.

На последнем, 178-м месте рейтинга расположилась столица Кубы – Гавана, где средняя скорость мобильного интернета составила 4,6 мегабит в секунду.

Смогла ли Астана обогнать Токио по скорости интернета, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 15:16

Фото: speedtest.net

В целом по Казахстану средняя скорость мобильного интернета составила 35,71 мегабит в секунду, что позволило нашей стране занять 71-е место в Speedtest Global Index (–1 позиция). В топ-3 вошли Катар (286,42 Мбит/с), ОАЭ (284,21 Мбит/с) и Южная Корея (173,95 Мбит/с), а Восточный Тимор с 3,34 Мбит/с расположился на последней строчке рейтинга (155).

Смогла ли Астана обогнать Токио по скорости интернета, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 15:16

Фото: speedtest.net

13 сентября 2023 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, который "отхватил" порцию хейта после высказывания, что интернет в Казахстане лучше, чем в Токио, все-таки признал, что в стране есть проблемы с качеством связи. Подробности по ссылке.

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