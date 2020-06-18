"Тау-Кен Самрук" начинает геологоразведку на территории 4-х областей страны

Сумма инвестиций по Контрактным обязательствам (в соответствии с Кодексом о недрах) составит порядка $40 млн.

Масштабный геологоразведочный проект начинает Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук". Геологоразведка на территории 4-х областей страны - Карагандинской, Алматинской, Актюбинской и Кызылординской на общей площади в 18 000 км2 будет проводиться совместно с партнером - ТОО "Казахстан Фортескью", сообщает zakon.kz.

Сумма инвестиций по Контрактным обязательствам (в соответствии с Кодексом о недрах) составит порядка $40 млн. В первый год минимальная рабочая программа по лицензиям - $6,7 млн.

Мы привлекли к реализации проекта крупного инвестора. Совместно с партнерами, компанией Фортескью, для поиска коммерчески значимых месторождений мы будем применять современные технологии геологоразведочных работ. Учитывая размер контрактной территории (а его можно сопоставить с территорией Кувейта, например), это существенный вклад в повышение изученности недр Казахстана, - сказал председатель Правления АО "НГК "Тау-Кен Самрук" Қанат Құдайберген.

Ранее на данных площадях комплексная гелогоразведка не проводилась. В течение первого года специалисты соберут и проанализируют имеющиеся геологические данные, проведут аэрогеофизические исследования для сбора магнитных и гравитационных данных. Геофизическую съемку дополнят детальной интерпретацией структурной геологии и картированием, наземными геофизическими исследованиями и бурением. Затем будут определены и проанализированы перспективные районы минерализации.

ТОО "Казахстан Фортескью" – дочерняя компания австралийской "Fortescue Metals Group Ltd", мирового лидера металлургической промышленности. "Fortescue Metals Group" - публичная компания, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже, с рыночной капитализацией $30 млрд. Компания уделяет особое внимание поддержке развития регионов, где она работает, безопасности, охране труда и вопросам экологии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!