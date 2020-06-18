Пресс-секретарь Назарбаева сделал заявление

Согласно утвержденному протоколу личные контакты Первого Президента с другими лицами ограничены.

Пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай прокомментировал болезнь Нурсултана Назарбаева, передает zakon.kz.

Он отметил, что с начала месяца у Нурсултана Назарбаева был весьма насыщенный рабочий график.

Елбасы провел ряд двусторонних переговоров, принимал официальных лиц. Кроме того, Первый Президент дал интервью как отечественным, так и зарубежным представителям СМИ. Так, в совокупности для организации телевизионных съемок было задействовано более 40 человек, в том числе и граждан иностранных государств. В целом, ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. Повода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации, - сообщил Укибай.

Согласно утвержденному протоколу личные контакты Первого Президента с другими лицами ограничены. Возможно, некоторые запланированные мероприятия с участием Елбасы будут проведены в онлайн-режиме посредством видеоконференцсвязи.

С первых минут появления официальных новостей мы начали получать сообщения обеспокоенных граждан и их пожелания скорейшего выздоровления Первому Президенту. Мой телефон буквально разрывается от звонков и уведомлений мессенджеров. Журналисты, друзья, родственники, коллеги по цеху, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья, желают Елбасы сил и крепкого здоровья. Свою поддержку Первому Президенту уже выразил глава государства Касым-Жомарт Токаев, телеграммы и письма поступают в адрес Канцелярии Елбасы со всех регионов страны. Нурсултан Назарбаев выражает благодарность казахстанцам и всем неравнодушным за их теплые слова в его адрес, - написал Укибай.

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