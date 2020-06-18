Путин направил телеграмму Назарбаеву

Президент России Владимир Путин направил телеграмму первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz.

Уверен, что Ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут Вам в короткое время справиться с вирусом.

От души желаю Вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы, - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.