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Путин направил телеграмму Назарбаеву

Ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут Вам в короткое время справиться с вирусом, - говорится в сообщении от Путина.

Фото : elbasy.kz18 июня 2020, 22:12

Президент России Владимир Путин направил телеграмму первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz.

Хотел бы искренне, по-дружески поддержать Вас в этот непростой момент.

Уверен, что Ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут Вам в короткое время справиться с вирусом.

От души желаю Вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы, - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Сегодня, 18 июня, стало известно, что Елбасы заразился коронавирусной инфекцией.


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