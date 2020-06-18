Путин направил телеграмму Назарбаеву
Ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут Вам в короткое время справиться с вирусом, - говорится в сообщении от Путина.
Фото : elbasy.kz18 июня 2020, 22:12
Президент России Владимир Путин направил телеграмму первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz.
Хотел бы искренне, по-дружески поддержать Вас в этот непростой момент.
Уверен, что Ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут Вам в короткое время справиться с вирусом.
От души желаю Вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы, - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Сегодня, 18 июня, стало известно, что Елбасы заразился коронавирусной инфекцией.
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