В Экибастузе и Павлодаре разрешат работу некоторым супермаркетам в выходные

Это коснется также продуктовых отделов в ТРЦ.

Согласно постановлению главгоссанврача Павлодарской области, супермаркетам и продовольственным магазинам размерами до 2 000 кв м разрешена работа в ближайшие выходные, передает zakon.kz.

Также разрешается работа продуктовым отделам, расположенным на территории торговых центров.

Разрешена работа объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате до 22.00 часов с ограничением количество людей не более 30 человек одновременно.

Сегодня, 18 июня, решением МВК по нераспространению COVID-19, в гордах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз решени приостановить работу ТРЦ торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров в выходные дни - 20-21 июня.

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