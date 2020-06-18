Казахстан сократит добычу нефти из-за перепроизводства в мае

Казахстан готов выполнить условия соглашения ОПЕК+.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев отчитался на заседании министерского мониторингово комитета ОПЕК+ об объемах добычи нефти в стране, передает zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы МЭ РК, Ногаев отметил, что в мае исполнение обязательств Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ составило 71%.

Совокупное перепроизводство в первые 12 дней мая составило 3,13 миллиона баррелей и связано с инертностью отрасли. Оно будет компенсировано дополнительным сокращением в августе и сентябре.

Министр подчеркнул что Казахстан положительно оценивает соглашение ОПЕК+, его позитивное влияние на нефтяную индустрию.

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