Казахстан сократит добычу нефти из-за перепроизводства в мае
Казахстан готов выполнить условия соглашения ОПЕК+.
Фото : Pixabay18 июня 2020, 22:48
Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев отчитался на заседании министерского мониторингово комитета ОПЕК+ об объемах добычи нефти в стране, передает zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы МЭ РК, Ногаев отметил, что в мае исполнение обязательств Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ составило 71%.
Совокупное перепроизводство в первые 12 дней мая составило 3,13 миллиона баррелей и связано с инертностью отрасли. Оно будет компенсировано дополнительным сокращением в августе и сентябре.
Министр подчеркнул что Казахстан положительно оценивает соглашение ОПЕК+, его позитивное влияние на нефтяную индустрию.
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