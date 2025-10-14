Казахстан снизил добычу нефти на фоне ее роста в ОПЕК+

Согласно вчерашнему отчету ОПЕК, в сентябре 2025 года совокупная добыча стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, выросла на 630 тыс. баррелей в сутки – до 43,05 млн баррелей, сообщает Zakon.kz.

Основной прирост добычи пришелся на Саудовскую Аравию, Россию и Ирак. Казахстан, напротив, показал умеренное снижение, зафиксировав добычу на уровне 1,84 млн баррелей в сутки, что значительно меньше, чем в августе. Снижение составило около 0,3%, - сообщается в отчете.

Казахстан остается одним из крупнейших участников альянса, стабильно входя в тройку лидеров вместе с Россией и Азербайджаном. Его доля в совокупной добыче ОПЕК+ составляет около 4,3% – достаточно, чтобы влиять на общий баланс, особенно с учетом статуса Казахстана как надежного и предсказуемого партнера, отмечено в отчете.

Сентябрь в цифрах: расхождения с планом

Отчет ОПЕК показывает, что страны альянса в целом увеличили производство нефти, но при этом добывали ниже установленного плана. В сентябре объем добычи стран ОПЕК+, участвующих в сделке по сокращению, вырос на 538 тыс. баррелей в сутки, но оказался на 333 тыс. ниже уровня, предусмотренного добровольными ограничениями и компенсационными графиками.

Без учета Ливии, Ирана и Венесуэлы, освобожденных от участия в соглашении, совокупная добыча составила 37,511 млн баррелей в сутки. При этом расчетный план на сентябрь предусматривал 37,844 млн, что отражает устойчивую тенденцию к консервативному исполнению обязательств большинством стран.

Ряд участников превысил свои квоты – прежде всего Нигерия (+17 тыс. баррелей) и Габон (+48 тыс.), тогда как Россия добывала на 94 тыс. меньше плана, Саудовская Аравия – на 17 тыс., Ирак – на 24 тыс., ОАЭ – на 12 тыс. баррелей.

На картинке ниже показан уровень добычи сырой нефти странами DoC по данным вторичных источников, тыс. баррелей в сутки (DoC — Declaration of Cooperation, то есть "Декларация о сотрудничестве", официальное название соглашения между странами ОПЕК и партнёрами по ОПЕК+).

Фото: OPEC

Баланс между ростом и стабильностью

В совокупности страны ОПЕК+ увеличили добычу до 43,05 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия добавила 248 тыс. баррелей, Ирак – 65 тыс., Россия – 148 тыс. На этом фоне небольшое снижение в Казахстане выглядит элементом балансировки.

В условиях, когда страны Персидского залива наращивают объемы, умеренное сокращение со стороны Астаны помогает сглаживать общий рост и поддерживать стабильность мировых цен.

Эксперты отмечают, что осенний спад казахстанской добычи связан не с рыночными проблемами, а с технологическими факторами – профилактическими остановками на месторождениях и снижением активности в рамках подготовки к зимнему сезону. При этом крупные проекты – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак – сохраняют производственную устойчивость, а страна в целом выполняет все обязательства по сделке ОПЕК+.

Прогнозы по спросу и предложению

ОПЕК сохранила прежние прогнозы по росту мирового спроса на нефть: в 2025 году он увеличится на 1,3 млн баррелей в сутки – до 105,14 млн, а в 2026 году – еще на 1,4 млн, до 106,52 млн. Основная часть прироста придется на Китай, Индию и другие азиатские рынки. На них суммарно приходится около 1,2 млн баррелей роста ежегодно.

В целом, сентябрьский отчет ОПЕК подчеркивает: мировой нефтяной рынок постепенно выходит из периода волатильности. Общий рост добычи соседствует с дисциплиной участников и умеренной консервативностью в планах.

Отметим, что в начале октября 2025 года восемь государств, включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, подтвердили приверженность рыночной стабильности и решили скорректировать объем добычи на 137 тысяч баррелей в сутки.