Какие близкие к Нур-Султану турзоны закроют на выходные

По периметру Бурабайской и Зерендинской туристических зон будут установлены временные блокпосты.

Накануне решением МВК на выходные дни 20-21 июня будут закрыты туристические зоны, приближенные к Нур-Султану, Алматы, Павлодару, Шымкенту, Караганде. Это значит, что в случае с Нур-Султаном будут закрыты Боровое, Зеренда и другие турзоны, расположенные в Акмолинской области, передает zakon.kz.

На приближенных к столице территориях, в поселках, находится около 30 курортных зон. Все они будут закрыты. Это зона отдыха "Арлан", центр семейного отдыха "Кулагер", "Столичный двор", зона отдыха "Столичные раки", причал, Astana Resort, "Бейбарыс", "Балкарагай", "Гуляй поле", "Золотой Фазан", "Ажарлы Жагалау" и другие. Как пояснили в пресс-службе столичного акимата, на въезде в них блокпосты не будут установлены, зоны просто будут закрыты.

Что касается турзон, расположенных подальше от Нур-Султана, в Акмолинской области, таких как Боровое, Зеренда, то въезд туда перекроют блокпостами. Соответствующее постановление вынес главный санврач Акмолинской области. По периметру Бурабайской и Зерендинской туристических зон будут установлены временные блокпосты.

Также будет утвержден перечень предприятий и автотранспорта, которым будет разрешен въезд туда.

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