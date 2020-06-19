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Жители домов на алматинском Арбате жалуются на шумную молодежь

О том, как решается вопрос. рассказал аким района.

Фото : Zakon.kz19 июня 2020, 12:55

Жители домов на улице Жибек жолы от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова, где находится пешеходная зона, так называемый алматинский Арбат, жалуются на молодежь, которая собирается здесь большими группами и шумит после 23:00, передает zakon.kz.

По словам людей, они вынуждены по вечерам выбирать - либо открыть окна, наслаждаясь вечерней прохладой, но слушать шум, либо сидеть в духоте, но более-менее сохранить тишину в квартирах. Тем, у кого стоят старые "деревянные" окна, сложнее - от шума с улицы спасенья нет даже при закрытых окнах.

По словам акима Алмалинского района Алматы Беккали Торгаева, Арбат на улицах Жибек жолы и Панфилова действительно стали излюбленным местом отдыха и прогулок алматинцев, особенно творческой молодежи. И власти района стараются найти баланс между отдыхающими на Арбате и жильцами близлежащих домов.

На участке от Байсеитовой до Панфилова установлен передвижной пункт полиции, чтобы не допускать нарушителей ночной тишины. С прошлого года мы создали общий чат с жителями этих домов, там же начальник Управления внутренних дел, мои заместители в этом чате сидят. В 11 часов вечера сотрудники полиции начинают принимать меры к нарушителям, предупреждать их, чтобы они не нарушали ночную тишину после 11 вечера, на музыкальных инструментах не играли, на усилителях, еще что-то, ночную тишину не нарушали. Но бывает, есть, когда эти нарушения происходят, покой нарушается жителей близлежащих домов, это часто бывает. В таких ситуациях либо через чат, либо через 102 жители обращаются и полиция сюда выезжает, - сказал Торгаев.

Глава района попросил отдыхающих на Арбате молодых людей проявиться ответственность и не шуметь после 23:00, чтобы не вынуждать жителей обращаться в акимат и полицию.

Такие вызовы - это по сути лишняя трата бюджетных денег, рабочего времени, хотелось бы обратиться, если это место стало излюбленным, надо понимать, что рядом стоят многоэтажные жилые дома и после 11 вечера надо дать возможность отдохнуть тем людям, которые в них проживают. Проблематика есть, чат есть, вместе с полицией и жителями мы этот вопрос стараемся держать на контроле, - заключил аким Алмалинского района Алматы.

Напомним, что 20 и 21 июня на посещение Арбата, Жибек жолы, Панфилова, парков, скверов, пляжей, набережных будут введены ограничения по решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса. Также в Алматы будут закрыты базары, ТРЦ и ряд других объектов. Сотрудниками полиции будет усилено патрулирование по соблюдению введенных ограничений в местах массового скопления населения.

Альберт Ахметов


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