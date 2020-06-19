Жители домов на алматинском Арбате жалуются на шумную молодежь

О том, как решается вопрос. рассказал аким района.

Жители домов на улице Жибек жолы от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова, где находится пешеходная зона, так называемый алматинский Арбат, жалуются на молодежь, которая собирается здесь большими группами и шумит после 23:00, передает zakon.kz.

По словам людей, они вынуждены по вечерам выбирать - либо открыть окна, наслаждаясь вечерней прохладой, но слушать шум, либо сидеть в духоте, но более-менее сохранить тишину в квартирах. Тем, у кого стоят старые "деревянные" окна, сложнее - от шума с улицы спасенья нет даже при закрытых окнах.

По словам акима Алмалинского района Алматы Беккали Торгаева, Арбат на улицах Жибек жолы и Панфилова действительно стали излюбленным местом отдыха и прогулок алматинцев, особенно творческой молодежи. И власти района стараются найти баланс между отдыхающими на Арбате и жильцами близлежащих домов.

На участке от Байсеитовой до Панфилова установлен передвижной пункт полиции, чтобы не допускать нарушителей ночной тишины. С прошлого года мы создали общий чат с жителями этих домов, там же начальник Управления внутренних дел, мои заместители в этом чате сидят. В 11 часов вечера сотрудники полиции начинают принимать меры к нарушителям, предупреждать их, чтобы они не нарушали ночную тишину после 11 вечера, на музыкальных инструментах не играли, на усилителях, еще что-то, ночную тишину не нарушали. Но бывает, есть, когда эти нарушения происходят, покой нарушается жителей близлежащих домов, это часто бывает. В таких ситуациях либо через чат, либо через 102 жители обращаются и полиция сюда выезжает, - сказал Торгаев.

Глава района попросил отдыхающих на Арбате молодых людей проявиться ответственность и не шуметь после 23:00, чтобы не вынуждать жителей обращаться в акимат и полицию.

Такие вызовы - это по сути лишняя трата бюджетных денег, рабочего времени, хотелось бы обратиться, если это место стало излюбленным, надо понимать, что рядом стоят многоэтажные жилые дома и после 11 вечера надо дать возможность отдохнуть тем людям, которые в них проживают. Проблематика есть, чат есть, вместе с полицией и жителями мы этот вопрос стараемся держать на контроле, - заключил аким Алмалинского района Алматы.

Напомним, что 20 и 21 июня на посещение Арбата, Жибек жолы, Панфилова, парков, скверов, пляжей, набережных будут введены ограничения по решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса. Также в Алматы будут закрыты базары, ТРЦ и ряд других объектов. Сотрудниками полиции будет усилено патрулирование по соблюдению введенных ограничений в местах массового скопления населения.

Альберт Ахметов

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