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Вице-министр труда заразился коронавирусом

Он будет работать удаленно.

Фото : "Казинформ"19 июня 2020, 12:57

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов заразился коронавирусом, передает zakon.kz.

Добрый день. Сегодня у меня вышел положительный тест. Заболел этим вирусом. Ощущения не из приятных. Буду лечиться и самоизолироваться.

Еще каких-то три-четыре дня назад спрашивал по телефону ощущения у тех, кто через это прошел. А сегодня ответы знаю по себе. Здесь важно знать, что у всех проходит по-разному. У меня сегодня особенно это почувствовалось - как-будто вагоны двое суток разгружал или картошку несколько гектаров садил. Кто пробовал, тот поймет.

Пару дней назад еще ходил и сомневался, пока сегодня не вышел результат тестов. От кого не знаю, да и не суть, даже принятые по максимуму меры не помогли, а лишь отсрочили этот момент, - написал Аукенов в Facebook.

Он отметил, что будет работать удаленно.

В Казахстане коронавирусом заразились Первый Президент Нурсултан Назарбаев, министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, пресс-секретарь Президента Берик Уали.


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