Вице-министр труда заразился коронавирусом

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов заразился коронавирусом, передает zakon.kz.

Еще каких-то три-четыре дня назад спрашивал по телефону ощущения у тех, кто через это прошел. А сегодня ответы знаю по себе. Здесь важно знать, что у всех проходит по-разному. У меня сегодня особенно это почувствовалось - как-будто вагоны двое суток разгружал или картошку несколько гектаров садил. Кто пробовал, тот поймет.

Пару дней назад еще ходил и сомневался, пока сегодня не вышел результат тестов. От кого не знаю, да и не суть, даже принятые по максимуму меры не помогли, а лишь отсрочили этот момент, - написал Аукенов в Facebook.