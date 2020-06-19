Врач не могла поставить капельницу - главврач Скорой прокомментировал информацию

По словам Азамата Аменова, картина, описанная в соцсетях, не совсем корректна.

В соцсетях получила распространение история о том, что врач скорой якобы не могла поставить систему и ей помогла посторонняя женщина, сообщает zakon.kz.

История случилась на улице Рихарда Зорге. По словам очевидцев, были сбиты женщина и ребенок. Приехала скорая и ее врач, как пишут в Instagram, не могла поставить капельницу. Из толпы вышла женщина, поставила капельницу и сказала врачам, что делать дальше.

После того, как публикация увидела свет и вызвала резонанс, подробности произошедшего рассказал главный врач Службы скорой помощи Азамат Аменов. По его словам, картина, описанная в публикации, не корректна.

На самом деле бригада скорой помощи направлялась по другому вызову, но остановилась, увидев, что женщине плохо. Женщина в гражданской одежде, которая подошла помочь врачам, раньше работала у нас. Это врач Оксана Абдраменко. Когда фельдшер ставил систему, Оксана Абдраменко предложила помощь, и поставила сама. Информация, якобы врач скорой помощи не могут попасть в вену не соответствует действительности.

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