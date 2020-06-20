Комитет по защите прав потребителей готовит второй иск к Bek Air

Поступило еще порядка 20 заявлений.

В Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (КЗПП) продолжают поступать обращения от клиентов авиакомпании Bek Air, купивших билеты на отмененные затем рейсы, сообщает zakon.kz.

Уже после судебного процесса, который КЗПП выиграл 17 июня, к сегодняшнему дню поступило еще порядка 20 заявлений о нарушенных правах потребителя и представления в связи с этим интересов в суде.

КЗПП будет до конца отстаивать права казахстанских потребителей. Сейчас юристы Комитета готовят материалы для второго иска к авиакомпании Bek Air в Турсибский районный суд Алматы.

В связи с чем, напоминаем, что для представления интересов в суде потребителям необходимо направить в КЗПП заявление установленной формы, которую можно скачать на сайте по ссылке.

Заявления принимаются через:

- портал электронного правительства;

- телеграмм – бот kzpp_bot.

Вместе с заявлением необходимо также приложить:

- копии документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении);

- копии документов, подтверждающих оплату (фискальный чек и т.п.);

- копию билета;

- сведения о банковских реквизитах заявителя (банковская выписка);

документы, подтверждающие, что ранее потребитель уже обращался в Bek Air по данному вопросу (копии, скрины и др.).

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