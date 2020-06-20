Реанимация заполнена, аппаратов не хватает – алматинский врач записал сообщение в WhatsAp

Озвученное в голосовом сообщении, не соответствует действительности и приведены врачом для убеждения родственников, - администрация ГКБ №4.

В мессенджере WhatApp распространяется аудиозаписаь от имени врача алматинской Городской клинической больницы №4 Болата Тусупханова. В ней он описывает ситуацию с коронавирусом в Казахстане, как очень тяжелую. И.о. главного врача ГКБ прокомментировала эту информацию, сообщает zakon.kz.

Слова Болата Тусупханова на записи:

Я врач, думаю, мне вы поверите. Сейчас в бюджете денег нет и все уже устали. Люди сбегают от проблемы – уходят на карантин, решат никто не хочет. У меня два хирурга заболели, которые контактировали с зараженными, работали. Один в реанимации лежал, еле-еле выкарабкался, второй сейчас залег. А сегодня заболел наш зав.кафедры, мы втроем живем можно сказать. Скорей всего и мы инфицированы. Больницы переполнены. У нас реанимация заполнена. Аппаратов не хватает. Это правда. Больных даже средней тяжести оставляют дома, их не забирают. Никто лекарств вам не даст. Поэтому еще раз говорю, берегите себя. У нас полный хаос. Никто ничего не хочет делать, все отпустили ситуацию, боятся конфликта. Но что ослабили карантин, я не знаю, как назвать. У хирургов руки опускаются - говорит врач.

По словам и.о. главного врача ГКБ №4 Айман Байзолдановой по этому факту Службой внутреннего аудита было проведено служебное расследование.

"Данная аудиозапись была предназначена для узкого круга близких людей Болата Тусупханова и была отправлена в закрытый чат родственников в Жезказгане. Таким образом, врач надеялся призвать близких к социальной ответственности, к настороженности и к соблюдению мер профилактики, так как узнал о готовящемся семейном торжестве. Болат Тусупханов призвал родных отказаться от проведения семейных мероприятий, сохранять режим личного карантина. Озвученное в голосовом сообщении, не соответствует действительности и приведены им для убеждения родственников", - пояснила Айман Байзолданова.

По ситуации с заражением хирургов вирусом Covid-19, два врача хирурга находятся на домашнем карантине, у одного врача повторный тест показал отрицательный результат и он приступает к работе.

Клиника работает в штатном режиме с соблюдением карантинных мер: вход и посещение пациентов запрещены, сопровождение больных в приемном покое ограничены, функционирует фильтр осмотра пациентов с клиникой ОРВИ, гриппа и тяжелых острых респираторных инфекций.

Пациенты получают лечение в полном объеме.

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