Как записаться на прием к врачам алматинских поликлиник

О правилах и порядке записи на прием к врачу в поликлиники Алматы рассказала руководитель ЦМАСУиСР Городской поликлиники №11 Гульмира Айтбаева, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, чтобы попасть на прием к узкому специалисту, нужно сначала записаться к врачу общей практики (ВОП) для получения направления.

"Запись к нему сегодня проходит преимущественно в режиме онлайн. Но у жителей города есть возможность записаться по телефону, позвонив в Call-центр поликлиники. К узкому специалисту без направления ВОП можно обратиться в экстренных случаях с острым состоянием (нуждающиеся в неотложной специализированной помощи)", – пояснила Гульмира Айтбаева.

Эксперт уточнила, что к таким случаям можно отнести неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические, при оказании экстренной и плановой стоматологической помощи, при заболеваниях дерматовенерологического профиля, к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления, при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля, по профилю заболевания динамического наблюдения, в молодежные центры здоровья, при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая, при оказании услуг передвижных медицинских комплексов.

Как отметила Гульмира Айтбаева, записаться на прием можно через мобильные приложения или сайты, и на сегодняшний день онлайн записываются более 80% пациентов, при этом чаще всего с помощью смартфона.

Самостоятельно записаться к узким специалистам могут лишь алматинцы, живущие с хроническими заболеваниями по профилю конкретного врача и входящие в диспансерную группу этого врача.

"Например, люди с сахарным диабетом первого типа входят в диспансерную группу эндокринолога. У таких пациентов будет стоять соответствующая отметка к эндокринологу", – пояснила Гульмира Айтбаева.