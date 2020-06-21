В Алматы Луна "перекрыла" Солнце на 60%.

С 11:16 по времени Нур-Султана казахстанцы могут наблюдать солнечное затмение, передает zakon.kz.

Максимальная фаза затмения в Казахстане была в 12:40, и в Алматы можно было наблюдать как Солнце было перекрыто Луной на 60%.

Максимальную фаза затмения можно было видеть на севере Индии в штате Уттаракханд, где оно составляло 99%.

К примеру, в Актобе максимальная фаза затмения 28,5%, ее будет видно в этом городе в 12:15 по времени Нур-Султана. На севере Казахстана максимальная фаза - порядка 30%, в том числе в Нур-Султане. В нашей столице увидеть максимальную фазу можно будет в 12:30. Это тоже заметно, - рассказывала ранее заведующая лабораторией физики звезд и туманностей Астрофизического Института имени Фесенкова (АФИФ) Любовь Шестакова.

Также она добавила, что затмение завершится в 14:05.

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