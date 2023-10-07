Солнечное и лунное затмения в октябре 2023: где наблюдать и повлияет ли на землян

Октябрь приготовил для населения планеты сразу несколько красивейших небесных явлений – "звездопад" и затмение Солнца и Луны. Казахстанские специалисты рассказали Zakon.kz, смогут ли казахстанцы увидеть эти явления в небе и как повлияют они на жителей Земли.

Солнечное затмение

Как рассказала астроном Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина, интересное событие – кольцеобразно-полное солнечное затмение – будет наблюдаться 14 октября.

"Так как полоса затмения пройдет через Северную и Южную Америку, то с территории Казахстана астрономическое явление будет не видно. Это событие пройдет мимо нас", – отметила специалист Астрофизического института.

Путь кольцеобразного солнечного затмения начнется в Тихом океане, а закончится над Бразилией. Общее время составит 3:34 часа.

Лунное затмение

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Это последнее лунное затмение в 2023 году. Приходится оно на 23 октября и напомнит майское зрелище. Специалисты относят октябрьское астрономическое явление к классу частичных или полутеневых.

"Лунное затмение, конечно, будет не на столько обозримо и заметно, так как когда Луна станет пересекать полутень Земли, то зайдет в нее лишь на 6-10%, которые мы и сможем увидеть. Свидетельством этого станет затемненный край Луны". Астроном Светлана Мошкина

Наблюдать из Алматы это явление бесполезно, потому что небо в городе слишком засвечено. Лучше выехать за пределы города. Ну и, конечно, все будет зависеть от погодных условий – безоблачного ночного неба.

В какие часы затмение возможно увидеть из Алматы: Начало – в 01:33. Максимальная фаза – 00:13 в 02:13. Конец затмения – в 02:54

Наблюдение метеорных потоков в октябре

В начале и конце октября два метеорных потока достигнут максимума своего действия.

"Первый из них пройдет с 6 по 10 октября – поток Дракониды. Он обязан своим появлением комете 21 P/Джакобини-Циннера. Поток нестабильный, при этом лучше всего он наблюдается в северном полушарии. По сравнению с другими метеорными потоками он непредсказуемый – можно увидеть как десяток светящихся метеоров в час, так и сотню". Светлана Мошкина

К слову, самый обильный метеорный поток ожидается в 2062 году. В этом же году он малоактивный.

Второй метеорный поток называется Ориониды. Длится он со 2 октября по 7 ноября. Его пик придется на 22 октября.

Наблюдать его могут жители всей Земли – и Северного, и Южного полушарий.

"Примечательно это зрелище тем, что в небе визуализируются яркие метеоры и болиды, которые влетают в земную атмосферу на огромной скорости – до 65 км/сек. Их в народе называют "падающими звездами". Такие космические тела зрелищны тем, что оставляют за собой хвост. Наблюдать их свечение рекомендуется после полуночи и до 4 утра: пик их полета наблюдается в 2 часа ночи", – заключила казахстанский астроном.

Что нельзя делать в коридор затмений

Коридор затмений – это взаимодействие двух планет: Солнца и Луны. В этом месяце период, когда Луну перекрывает Солнце, пройдет с 14 по 28 октября. Нелишним будет в эти дни соблюдать определенные правила.

Казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова рекомендует подготовиться к этому периоду, чтобы избежать негативных событий и сорвавшихся планов.

Прежде всего, необходимо свести к минимуму весь негатив, так как отрицательные события могут повлиять не лучшим образом на карму.

"Затмение – это все про карму, кармические отработки и закрытие кармических долгов. Все неразрешенные до этого вопросы, конечно же, было бы лучше всего уладить до начала этого астрономического события, чтобы не было возврата на какие-то прежние события и нереализованные задачи". Айсулу Ахимова

По словам эксперта, необходимо взять во внимание то, что точно такой же коридор затмений происходил на нашей планете 19 лет назад – в 2004 году. Поэтому эксперт советует проанализировать все происходящее именно в тот период: вспомнить те чувства и пережитые эмоции. В этой связи важно учесть, какие события нас сопровождали в то время и что происходило в тот период, – есть повод кармически закрыть и проститься с тем, что отжило "свое".

"Сам по себе период – коридор затмений – будет связан с отношениями. И то солнечное затмение, которое мы встретим в середине октября, относится к сфере личных отношений – их началу или завершению. Но чаще всего мы обращаемся к разрыву связей: личных, родственных, профессиональных, бизнес-партнерских". Айсулу Ахимова

Во время солнечного затмения хорошо закрыть те отношения, которые нас разрушали и опустошали. При этом в них годами нас держал пресловутый фактор боязни выйти из "зоны комфорта".



Нумеролог подчеркнула, что имеет смысл расставить все точки над "i" и искренне проститься с тем, что изжило себя. Нужно вспомнить и проанализировать, что вы не закрыли и не завершили в период с 2014 по 2016 год, – соберитесь с ресурсами и сделайте это.

"Кроме того, коридор затмений запускает программу чего-то крупного и основательного. Закладывает фундамент на ближайшие 18 лет. Поэтому важно проявлять доброту, мягкость, но при этом должна присутствовать внутренняя стойкость и уверенность в себе. Особенно в тех моментах, когда нам раньше не хватало для решительного шага внутренних сил, особенно из-за страха", –отметила специалист.

Также нумеролог отметила, что влияние затмения может ощущаться за неделю перед и после его завершения. Поэтому имеет смысл уже 6-7 числа "заземлиться" и замедлиться. Многие из нас будут ощущать напряжение, уныние и чувство неудовлетворенности. У некоторой категории людей ухудшится физическое состояние: появится сонливость, начнутся головные боли, могут обостриться хронические заболевания, ощущаться эмоциональная нестабильность.



Кроме того, необходимо быть готовыми к тому, что во время коридора затмений может выплеснуться весь накопившийся негатив, который сидел внутри долгое время. Его стоит заранее проработать.

"Поэтому важно не поддаваться этим эмоциям. В острых ситуациях правильней будет, не предъявляя претензий и без обид выяснить то, что беспокоит и выбивает из равновесия. Люди с тонкой нервной системой могут в целом испытывать чувство тревоги и беспокойства в этот период", – пояснила нумеролог.





Фото: pixabay

Также коридор затмений снимет со многих людей маски и обнажит то, что было под ними скрыто.

"Соответственно, могут быть нарушены какие-то соглашения и договоренности. Вы лишитесь той поддержки, которую от кого-то ожидали, появятся трудные моменты. Но в любом случае будет шанс, который даст возможность что-то разрешить, а что-то разорвать и начать новый этап". Айсулу Ахимова

Что касается денежных дел, стоит свести к минимуму растраты и быть аккуратнее с вложением крупных инвестиций. С подписанием контрактов и договоров также стоит быть осмотрительней, а лучше повременить.



Это то самое время, когда стоит проанализировать свои ресурсы, понять, какие есть таланты и способности, проработать, что вы хотите сделать и достичь в будущем. Поэтому это та самая пора, когда нужно решиться на обучение, прохождение каких-то курсов, повышение квалификации, тренингов и прочего саморазвития, подытожила спикер.

Считается, что в период затмений хорошо избавляться от вредных привычек. То, с чем человек попрощается в этот период затмений, уйдет навсегда.