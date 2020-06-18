Вице-премьер Ералы Тугжанов заразился коронавирусом

Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заразился коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в facebook.

Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию. Как не старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе. Убедительно прошу наших граждан соблюдать меры безопасности - носить маски, применять антисептик, постоянно мыть руки и соблюдать правила гигиены. Желаю всем быть здоровыми! - написал он.

В Казахстане коронавирусом заразились первый президент Казахстана, министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Из-за того, что у министра здравоохранения тест на коронавирус дал положительный результат, премьер-министру Аскару Мамину, акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву, министру образования Асхату Аймагамбетову, министру сельского хозяйства Сапархану Омарову, министру экологии Магзуму Мирзагалиеву, министру финансов Ерулану Жамаубаеву пришлось уйти на самоизоляцию. Все они сдали тест на новый вирус, результат отрицательный.

Состояние министра здравоохранения Елжана Биртанова оценивается как средней степени тяжести, у него диагностировали пневмонию.

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