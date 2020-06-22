Мужчина, выпавший из окна многоэтажки в Нур-Султане, скончался
Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Фото : 24.kz22 июня 2020, 12:08
В Нур-Султане скончался мужчина, выпавший из окна многоэтажки, сообщает zakon.kz.
Как отметили в управлении общественного здравоохранения столицы, мужчина был в тяжелом состоянии.
Вечером 21 июня на городскую станцию скорой медицинской помощи поступил вызов о падении человека с многоэтажки. Бригада врачей сразу же прибыла на место происшествия. Мужчину 1989 года рождения отвезли в Многопрофильную городскую больницу #2. Он был в тяжелом состоянии, от полученных травм скончался, - отметила Айжан Иса.
В этот же день произошел еще один случай по этому же адресу - попытка суицида.
Бригада врачей была на месте, женщина упала с многоэтажного дома. Женщину 1986 года рождения отвезли в Многопрофильную городскую больницу #2: при поступлении у пациентки перелом таза, закрытая черепно-мозговая травма. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, женщина находится в палате, - добавили в управлении.
Ранее сообщалось, что парень и девушка выбросились из окна в столице. Сотрудники гражданской защиты вовремя переставили куб и девушка упала на него. Ее подбросило, она упала на козырек подвального помещения из металлического листа.
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