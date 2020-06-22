Бежавшие из Китая этнические казахи вышли на свободу

Они будут жить в Акмолинской области.

Этнические казахи из Китая Кастер Мусахан и Мурагер Алимулы, которых приговорили к году лишения свободы за незаконное пересечение границы Казахстана, вышли на свободу, передает корреспондент zakon.kz.

Адвокат Ляззат Ахатова подтвердила, что ее подзащитные сегодня утром вышли из колонии, сейчас они в пути.

Она рассказала в Facebook что Кастер Мусахан и Мурагер Алимулы после выхода на свободу хотели остаться в Семее и работать там, пока им не выдадут статус беженца. Но в итоге было принято решение приехать в село Коянды, что в Акмолинской области, поскольку там живут родные одного из мужчин.

Таким образом, вопрос о статусе беженцев будет рассматриваться в службе миграции Акмолинской области, а не в Восточном Казахстане. А пока у них есть временное свидетельство, которое действует до конца июля. До этого времени вопрос о гражданстве и статусе беженца должен решиться.

Адвокат объяснила, что из колонии мужчины должны были выйти сегодня в 11 утра, но руководство учреждения выпустило бежавших из Китая в 6 утра. Администрация учреждения объяснила, что это было сделано, чтобы не допустить скопления людей.

В январе этого года суд Зайсана приговорил Мусахана и Алимулы к году лишения свободы за незаконное пересечение границы Казахстана без выдворения из страны. Отбывать наказание им назначили в колонии минимальной безопасности. Суд учел то, что мужчины добровольно заявили о незаконном пересечении границы, явились с повинной, дали подробные "признательные показания о месте и способе совершения преступления", признали свою вину, раскаялись в содеянном. Кроме того, было учтен молодой возраст подсудимых, а также то, что ранее они не были судимы, имеют малолетних детей и престарелых родителей.

В конце октября 2019 года два этнических казаха из Китая обратились к властям Казахстана с просьбой предоставить им статус беженцев. Они заявили, что пересекли границу Казахстана из-за притеснений мусульман в Синьцзяне. После этого их задержали и перевезли в город Зайсан, который находится на границе с Китаем.

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