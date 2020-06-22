Олимпийский комитет выразил соболезнования Тимуру Кулибаеву

Олимпийский комитет скорбит вместе с вами, говорится в сообщении.

Фото : forbes.kz

Скончалась мама президента Национального олимпийского комитета Тимура Кулибаева. Коллектив выражает искренние соболезнования, передает zakon.kz. Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования Тимуру Аскаровичу Кулибаеву по поводу его невосполнимой утраты – ухода из жизни матери, Раисы Алдабергеновны Кулибаевой. Уважаемый Тимур Аскарович! Мы скорбим вместе с Вами об этой безвозвратной потере. Для всех, кто ее знал, Раиса Алдабергеновна была воплощением добра и отзывчивости. Потеря главной опоры человека – любящей матери – тяжелое горе, и мы все разделяем Ваши чувства и хотим поддержать Вас в этот непростой час. Пусть светлые воспоминания о жизни мамы, счастье и тепле, которые она хранила в семье, всегда будут с Вами. Олимпийская семья скорбит вместе с Вами, - говорится в сообщении. Сегодня, 22 июня, стало известно о смерти Раисы Кулибаевой. Ей было 82 года.

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