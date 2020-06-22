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Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся

Звезды сообщили о разрыве отношений и прокомментировали причины расставания спустя восемь лет брака.

Фото : instagram.com/asmuskristina22 июня 2020, 20:44

Российский шоумен Гарик Харлмов и актриса Кристина Асмус разводятся. Об этом звезды сообщили на своих страницах в Instagram, передает zakon.kz.

Харламов написал, что они прожили восемь лет и даже расписались восьмого числа, но сходство цифры со знаком бесконечности, не сделало такими их отношения. Шоумен подчеркнул, что они с Асмус "переходят в другую стадию отношений".

Артист поблагодарил экс-супругу за прекрасные совместные годы и "самое главное в жизни" - их совместную дочь.

Асмус подтвердила слова о разводе. При этом обе звезды подчеркнули, что скандальный фильм Текст и третьи лица в их расставании не виноваты.

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Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 22 Июн 2020 в 6:57 PDT

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