Гарик Харламов и Кристина Асмус временно воссоединились
Фото: Instagram/asmuskristina
Гарик Харламов и Кристина Асмус вынуждены были воссоединиться по случаю начала учебного года у их дочери, сообщает Zakon.kz.
Это стало поводом для совместного фото экс-супругов, которую Асмус разместила 2 сентября на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram/asmuskristina
"Что только не сделаешь ради общей дочери: и попозируешь перед камерой для соцсетей бывшей, и даже оставишь одну новую жену Катерину Ковальчук на пару часов", – иронизируют комментаторы.
В отличие от них Ксения Собчак повела сына в первый класс в гордом одиночестве.
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