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Гарик Харламов и Кристина Асмус временно воссоединились

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 08:38 Фото: Instagram/asmuskristina
Гарик Харламов и Кристина Асмус вынуждены были воссоединиться по случаю начала учебного года у их дочери, сообщает Zakon.kz.

Это стало поводом для совместного фото экс-супругов, которую Асмус разместила 2 сентября на своей странице в Instagram.

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 08:38

Фото: Instagram/asmuskristina

"Что только не сделаешь ради общей дочери: и попозируешь перед камерой для соцсетей бывшей, и даже оставишь одну новую жену Катерину Ковальчук на пару часов", – иронизируют комментаторы.

В отличие от них Ксения Собчак повела сына в первый класс в гордом одиночестве.

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