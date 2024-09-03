Гарик Харламов и Кристина Асмус временно воссоединились

Фото: Instagram/asmuskristina

Гарик Харламов и Кристина Асмус вынуждены были воссоединиться по случаю начала учебного года у их дочери, сообщает Zakon.kz.

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