Выдающуюся оперу "Абай" покажут в День столицы

Заглавную партию исполнит Заслуженный деятель РК ведущий солист "Астана Опера" Талгат Мусабаев.

Театр "Астана Опера" 6 июля, в День столицы, покажет на своем сайте жемчужину национальной классики – оперу "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди на либретто М. Ауэзова, сообщает zakon.kz.

Заглавную партию исполнит Заслуженный деятель РК ведущий солист "Астана Опера" Талгат Мусабаев. Прославленный баритон подчеркнул, что опера "Абай" была выбрана для трансляции неслучайно.

Этот спектакль занимает центральное место в репертуаре "Астана Опера". Всем известно, что за постановку этого шедевра театр получил Государственную премию РК. Я очень рад, что легендарная опера не сходит с афиш не только нашего, но и других казахстанских оперных театров. В этом году мы отмечаем 175-летний юбилей Абая Кунанбаева, думаю, символично, что именно данный спектакль будет показан в День столицы. Мы рады представить всем нашим зрителям, в том числе и зарубежным, которые тоже очень активно следят за трансляциями нашего театра, культуру и искусство Казахстана, отраженные в этом спектакле на очень высоком уровне, - поделился Талгат Мусабаев.

Партия Абая - самая яркая и показательная в репертуаре казахских опер, написанная для баритона. Я очень люблю исполнять эту непростую роль. Для меня, как и для всех казахстанцев, Абай – великий мыслитель, поэт, философ. Считаю, что все, что может быть положительного в человеке, нашло свое отражение в характере этого героя. Исполнять партию сложно, потому что на исполнителе лежит большая ответственность – показать всю глубину этого образа. В музыкальном отношении все тоже непросто, так как партия написана не для лирического баритона, а для очень "крепкого" баритонового голоса. И чтобы блестяще ее исполнить, драматургия должна гармонично сочетаться с музыкальной составляющей. С возрастом, ты понимаешь, что нет предела совершенству и с каждым выходом на сцену ты находишь интересные краски, прочитываешь текст Абая по-другому, открывая для себя новые смыслы, - продолжил Талгат Мусабаев.

День столицы – это замечательный праздник, который мы всегда отмечаем всей семьей. Я переехал сюда в 2007 году по программе Елбасы "По привлечению творческой молодежи" для развития культуры Астаны. Было приятно получить приглашение, потому что мне искренне хотелось стать частью большого дела – развития высокого искусства в столице. С этим городом связана новая эпоха нашей страны. Безусловно, теперь он - центр культуры, политики, экономики. Нур-Султан давно стал мне родным, именно здесь родились и растут мои дети. В столице есть все возможности развиваться и самое главное, что здесь есть простор для творчества. Строятся различные концертные залы, возводятся театры, академии… Жителей и гостей города я хочу поздравить с этим прекрасным праздником. Желаю всему нашему народу только счастья, высоких стремлений, достижения больших целей, мира и согласия. Пусть в нашем городе по-прежнему царит гармония, в которой можно активно расти, становиться лучше и сильнее, - пожелал в заключении беседы Талгат Мусабаев.

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