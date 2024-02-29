История балерины "Астана Опера" Мадины Унербаевой: о работе, творчестве и вдохновении

Мадина Унербаева, знаменитая балерина, ведущая солистка "Астана Опера", приглашенная солистка Национальной оперы Бордо (Франция) Заслуженный деятель Казахстана, не только виртуозно исполняет свои партии на сцене, но и олицетворяет собой гармонию между искусством, призванием и семьей.

Созданные ею проникновенные образы и в целом все ее творчество, стали вдохновением для многих, а ее жизненный путь является примером для молодых начинающих артистов.





Сила призвания

Недавно Мадина Унербаева исполнила роль Марии в балете "Бахчисарайский фонтан" Б. Асафьева и получила высокую оценку зрительской аудитории, музыкальных критиков. Впервые она познакомилась с этой партией, когда ей было 19 лет, и какие бы не ставил хореограф-постановщик тогда задачи в актерском плане, основной приоритет для нее был исполнить все технически правильно. Выигрывала за счет своей молодости, потому что и передать нужно было образ нежной юной девушки. Спустя время, уже в театре "Астана Опера" этот спектакль представили в постановке Народной артистки России, художественного руководителя балетной труппы Алтынай Асылмуратовой. "Она много работала со мной над нюансировкой, жестами, взглядом – всем тем, что делает партию индивидуальной. Я очень благодарна Алтынай Абдуахимовне за возможность расти, перенимать бесценный опыт. Она всегда говорит, что очень важна внутренняя работа балерины над образом, а для этого человеку, в первую очередь, нужно пройти школу жизни, чтобы правильно донести переживания главной героини, будь то Жизель, Китри или Одетта", – рассказывает Мадина Унербаева. Для Мадины быть балериной – это не просто профессия, это призвание. Она входит в образ с таким умением и страстью, что каждое ее движение на сцене кажется чистым выражением души.

Фото: пресс-служба "Астана Опера"

В ее исполнении роли становятся живыми, и зритель погружается в мир величественных эмоций и красоты. А начался ее путь с Алматинского хореографического училища им. А.В. Селезнева. И он не всегда был легким. "Уже с самого детства мы не знали, что такое забавы, игры в классики, догонялки, катание на горках, по сути, мы всего этого были лишены. В 10 лет я пришла в хореографическое училище им. А. Селезнева. С 8 утра и до 20.00 мы должны находиться в школе, воспитание было жестким: следили за весом, за осанкой, иногда можно было и получить удар по спине, если сутулиться. В памяти часто всплывает образ, когда педагог заставлял держать вытянутую вверх ногу в течение определенного времени, нога от напряжения дрожала. В 10 лет пока еще не понимаешь, для чего такие нагрузки, поэтому, прежде всего, сложно психологически. Все это потом уже нужно будет в театре, где, к слову, тебе не сразу дадут исполнять сольные партии". Мадина Унербаева Как рассказала, балерина первые пять лет она была в кордебалете, затем стала участвовать в международных конкурсах, ездить по разным странам, и только потом дослужилась до ведущей солистки. "В "Астана Опера" я пришла уже Заслуженным деятелем Казахстана с десятилетним исполнительским багажом. В юные годы солисты борются с собой, со своими обидами, если не дают исполнить ту или иную партию. Лично для себя я решила, что всему свое время, с этим знанием продолжала трудиться. А потом поняла, что еще очень многое зависит от педагога, потому что любую партию можно адаптировать под исполнителя, найти в нем черты, которые раскроют образ героя по-особенному. В целом, все балерины разные, и в нашем театре тоже. Каждая создает свой образ индивидуально, что даже невозможно сравнивать нас друг с другом", – поясняет балерина. В целом Мадина Унербаева много выступала за рубежом, исполнила весь ведущий репертуар на сцене "Астана Опера", это и есть ценность сценической жизни. Солистка рада, что у нее за это время из года в год прибавляются поклонники, значит все делается не зря, считает она.

Фото: пресс-служба "Астана Опера"

Источник Вдохновения

Мадина музыкальна и действительно умеет взаимодействовать со зрителем. Во многом это связано с тем, что балерина наслаждается каждым моментом на сцене и публика это чувствует.

"Любимых классических партий много, но особенно мне близка Баядерка. Наверное, потому что в ней очень много жизни, да и в целом, во всех классических балетах в основу ложатся жизненные ситуации, в отличие от современных постановок, большинство из которых являются бессюжетными и главная составляющая в них – музыка. Наверное, поэтому в классических балетах можно больше раскрыться, потому что ты вспоминаешь свою историю, передаешь зрителю свое внутреннее состояние". Мадина Унербаева

По ее словам это касается классики и сложных спектаклей – драматической "Жизели", и изящного "Лебединого озера". Иногда с балеринами происходят такие случаи, что они просто забывают балетный текст, но мастерство в том, чтобы продолжать танцевать, не останавливаясь, об этом будет знать педагог и балерина, отмечает солистка.

"Любой опытный артист должен с этим справляться, главное, чтобы все было очень гармонично. Нам, как артистам, повезло проживать тысячи жизней, бывать и в Англии, и в Шотландии средних веков, и во Франции, на вершине Собора Парижской Богоматери – все это вдохновляет. И от нашей вовлеченности в спектакль будет зависеть интерес публики. Мне не раз говорили поклонники, что после балета возникает ощущение, что они и сами вместе с нами там побывали. Это высокая оценка". Мадина Унербаева

Мадина Унербаева отдала сцене 21 год, на вопрос менялось ли за это время отношение к театру, отвечает отрицательно.

"Девиз всегда один – работать! На протяжении всех этих лет я много трудилась, если человек работает, если есть отдача, то и получаться все будет хорошо. Ну а если лениться, жалеть себя, проявлять характер там, где этого не нужно делать, то и результат будет соответствующий. Мне повезло работать с замечательными коллегами и ко Дню благодарности я хочу сказать им спасибо, а также поблагодарить наше государство, наше Министерство культуры и информации за поддержку искусства, и, конечно, всех педагогов-репетиторов и лично Алтынай Абдуахимовну Асылмуратову", – отмечает балерина.

Все начинается с педагога К слову, художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" Алтынай Асылмуратова еще в 2015 году (начало сотрудничества со столичным театром) заметила среди остальных артистов Мадину Унербаеву.

"Мадина – замечательная балерина, профессионал, она с удовольствием берет новые знания, что обеспечивает ей дальнейший рост, она – думающая артистка, всегда работает в полную силу, не дает себе поблажек, всегда приходит на репетиции в позитивном настрое, поэтому с ней очень приятно работать. Я прекрасно понимаю, что легче научить кого-то, чем переучить, особенно, когда уже наработаны какие-то навыки, есть определенные мышечные привычки, перестраиваться становится труднее. Когда я пришла, Мадина уже занимала высокий статус балерины, у нее было положение, много всего перетанцовано. И, несмотря на это, она с удовольствием внимает, переделывает что-то, что соответствует моим требованиям. Мадина – ценный, надежный работник, театр по-настоящему может ею гордиться. Вместе с тем это очень харизматичная, красивая балерина, и глядя на нее, получаешь эстетическое удовольствие, ее небольшой рост часто выручает, потому что в нашей труппе не все артисты высокие, и она может танцевать с любым партнером".

Художественный руководитель балетной труппы вспоминает, что, несмотря на то, что Мадина успела родить троих детей, каждый раз возвращаясь из декретного отпуска в идеальной форме.

"Думала, когда она родила одного ребенка, потом второго, что больше не придет в балет. Ведь роды – это нагрузка на спину, зачастую трудно похудеть, дома не отдохнуть. Когда вернулась Мадина, я была действительно поражена – она пришла в форме, как будто ничего не было, сразу начала работать, и не давала себе поблажек. Это ценно, что в труппе есть камертон, потому что всегда должен быть лидер, на кого смотрят, за кем идут. Профессия у нас очень жестокая – есть лимит времени, но Мадину слово "время" не касается. Возраст идет, но она продолжает расти, ощущение, что это молодая артистка, которая хочет еще и еще. И мне в свою очередь хочется дать ей максимум. Считаю, что главное в артисте – индивидуальность, понимание роли, образа. В этом смысле мне кажется, что Мадина многогранная. У артиста есть амплуа, существуют только лирические балерины, но у них, например, нет темперамента, есть демихарактерные танцовщицы, но они не могут исполнять лирику. У Мадины есть все, она чувствует и романтику, и лирику, и драму", – рассказывает Алтынай Асылмуратова.



Есть, что передать Алтынай Абдуахимовна отмечает, что принято считать, что между педагогом и артистом должен сложиться тандем, ведь все, что исполняет солист, – возможно благодаря педагогу. Именно педагог отвечает за творчество танцовщика.

"Мало кто знает, но иногда я не сплю ночами, артисты отрепетировали свои полтора-два часа, ушли. Но все они остаются со мной, и начинаешь думать, как сделать лучше, засыпаешь с этими мыслями и утром с ними просыпаешься, это постоянная работа", – делится Алтынай Абдуахимовна.

По ее словам она имеет свой багаж знаний и опыт, поэтому требует от артистов то, что в свое время требовали от нее.

"Техника, количество пируэтов, высоко поднятая нога – все нужно, но это не есть искусство. А в искусстве очень важны детали, нюансы, понимание стиля. У каждого спектакля есть своя цель, своя задача, мы должны создать тот или иной образ в том или ином стиле. То, что приемлемо для "Дон Кихота", например, неприемлемо в "Жизели" или в "Лебедином озере", хотя движения одни и те же – классические. Вот эта разница – и есть нюансы, то есть поворот головы, как проходят руки из позиции в позицию, на что делаются акценты, или акценты не делаются совсем. Этому меня детально, требовательно учили в свое время, за что я очень благодарна педагогам, в частности, Ольге Николаевне Моисеевой, и счастлива, что прошла эту школу. И плюс получила опыт работы с выдающимися западными балетмейстерами, в их числе Морис Бежар, Ролан Пети, Кеннет Макмиллан и другие, это дорогого стоит". Алтынай Асылмуратова

Она рассказала, что теперь профессиональный багаж старается передать артистам, чтобы в дальнейшем они могли поделиться знаниями со следующим поколением.

"Мадина – как раз тот случай, когда с ней приятно работать, мне импонирует, что она, невзирая на свой статус, с удовольствием помогает молодым, потому что не все балерины готовы растить. А ведь это абсолютно нормально, нас тоже так воспитывали. Вводилась молодая балерина, с ней рядом стоял опытный партнер, который подскажет, поддержит. Мадина Унербаева с удовольствием работает с начинающим составом, поддерживает молодых дебютантов, она будет с ними репетировать столько, сколько нужно, хотя ей самой достаточно нескольких репетиций, это огромный плюс. Надеюсь, в дальнейшем, когда-нибудь, она свяжет свой профессиональный путь с педагогической деятельностью и передаст артистам свой большой багаж". Алтынай Асылмуратова