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Парад Победы-2020 в Москве. Прямая трансляция

Касым-Жомарт Токаев принимает участие в параде в качестве почетного гостя.

Фото : Pixabay24 июня 2020, 12:35

Сегодня, 24 июня, на Красной площади в Москве пройдет Парад Победы-2020. В мероприятии в качестве почетного гостя принимает участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.

На торжественное мероприятие также прибыли лидеры Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии, Абхазии, а также председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась.

В параде примут участие 13 тысяч российских военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе 75 боевых самолетов и вертолетов.

Начало мероприятия в 13:00 по времени Нур-Султана. Трансляцию с места события ведут крупнейшие СМИ России.

Напомним, решение о переносе даты парада было принято в связи с пандемией коронавируса. Об этом объявил Владимир Путин в ходе обращения к нации 26 мая.


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