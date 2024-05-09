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Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы в Москве

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 15:06 Фото: Акорда
9 мая 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в ознаменование 79-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщает Zakon.kz.

Также глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 15:06

Фото: Акорда

цветы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 15:06

Фото: Акорда

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным парад посетили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

военный парад в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 15:06

Фото: Акорда

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы. Президент отметил, что 9 мая мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле.

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