Токаев стоя приветствовал казахстанских военных на параде в Москве
Сегодня в Москве состоялся парад Победы.
Фото : Facebook Берик Уали24 июня 2020, 16:50
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встал, чтобы поприветствовать казахстанских военных на параде в Москве, передает zakon.kz.
Пресс-секретарь главы государства Берик Уали опубликовал фотографии с парада Победы в Москве.
На одной из фотографий видно, как Токаев встал, чтобы поприветствовать военных из Казахстана, когда они шагали на Красной площади.
Сегодня, 24 июня, в Москве прошел парад Победы. В нем приняли участие президенты Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии, Абхазии, а также Казахстана.
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