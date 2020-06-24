Токаев стоя приветствовал казахстанских военных на параде в Москве

Сегодня в Москве состоялся парад Победы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встал, чтобы поприветствовать казахстанских военных на параде в Москве, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь главы государства Берик Уали опубликовал фотографии с парада Победы в Москве.

На одной из фотографий видно, как Токаев встал, чтобы поприветствовать военных из Казахстана, когда они шагали на Красной площади.

Сегодня, 24 июня, в Москве прошел парад Победы. В нем приняли участие президенты Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии, Абхазии, а также Казахстана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!