Мероприятие состоялось сегодня, 24 июня.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о посещении парада Победы в Москве, передает zakon.kz.

По приглашению Президента России В. Путина посетил военный парад в Москве, посвященный 75-летию Великой Победы. В числе военных расчетов по Красной площади прошли и военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана, - написал в Twitter Токаев.

Кроме того, Токаев возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

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