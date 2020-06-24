Токаев рассказал о посещении парада Победы
Мероприятие состоялось сегодня, 24 июня.
Фото : Twitter24 июня 2020, 18:26
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о посещении парада Победы в Москве, передает zakon.kz.
По приглашению Президента России В. Путина посетил военный парад в Москве, посвященный 75-летию Великой Победы. В числе военных расчетов по Красной площади прошли и военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана, - написал в Twitter Токаев.
Кроме того, Токаев возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 24, 2020
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