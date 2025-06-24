Токаев выразил солидарность с народом Катара после атаки Ирана
Фото: akorda.kz
24 июня состоялся телефонный разговор президента Казахстана с эмиром Государства Катар, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в сложной ситуации.
"Президент отметил политическую мудрость Эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, благодаря которой удалось значительно снизить напряженность. Катар под его сильным руководством играет особую роль в решении самых сложных проблем региона", – говорится в сообщении.
Главы государств условились о продолжении контактов на самом высоком уровне, в том числе в рамках предстоящего визита эмира в Казахстан.
23 июня Иран нанес ракетный удар по базам США в Катаре.
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