Токаев выразил солидарность с народом Катара после атаки Ирана

24 июня состоялся телефонный разговор президента Казахстана с эмиром Государства Катар, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в сложной ситуации.

"Президент отметил политическую мудрость Эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, благодаря которой удалось значительно снизить напряженность. Катар под его сильным руководством играет особую роль в решении самых сложных проблем региона", – говорится в сообщении.

Главы государств условились о продолжении контактов на самом высоком уровне, в том числе в рамках предстоящего визита эмира в Казахстан.

23 июня Иран нанес ракетный удар по базам США в Катаре.



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