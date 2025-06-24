#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
События

Токаев выразил солидарность с народом Катара после атаки Ирана

Касым-Жомарт Токаев, Эмир шейха Тамим бен Хамад Аль Тани, Иран, Катар, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 22:35 Фото: akorda.kz
24 июня состоялся телефонный разговор президента Казахстана с эмиром Государства Катар, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в сложной ситуации.

"Президент отметил политическую мудрость Эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, благодаря которой удалось значительно снизить напряженность. Катар под его сильным руководством играет особую роль в решении самых сложных проблем региона", – говорится в сообщении.

Главы государств условились о продолжении контактов на самом высоком уровне, в том числе в рамках предстоящего визита эмира в Казахстан.

23 июня Иран нанес ракетный удар по базам США в Катаре.

Все новости про ирано-израильский конфликт можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В каких регионах Казахстана ожидается палящая жара до +42°С
События
20:27, Сегодня
В каких регионах Казахстана ожидается палящая жара до +42°С
В Актобе водитель проигнорировал ПДД 131 раз, полиция его не простила
События
16:15, Сегодня
В Актобе водитель проигнорировал ПДД 131 раз, полиция его не простила
Назначен новый постоянный координатор ООН в Казахстане
События
15:49, Сегодня
Назначен новый постоянный координатор ООН в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: