Экономист Гуриев: Казахстан уже догнал и перегнал Россию
По его мнению, в России не проводятся реформы, поэтому нет никаких оснований ждать быстрого роста российской экономики.
Фото : Reuters25 июня 2020, 08:59
Российский ученый, профессор экономики парижского Института политических исследований, политэмигрант Сергей Гуриев заявил, что Казахстан обогнал Россию по уровню экономического развития, сообщает zakon.kz.
Такое мнение он выразил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Если бы вы меня спросили, в последние несколько лет что происходит в российской экономике, я бы вам сказал, что она находится в стагнации. Что в ней не будет макроэкономической катастрофы, подобной 1991-1992 годам или 1998 году, но, с другой стороны, в ней не будет и быстрого экономического роста. Консенсусный прогноз был, что российская экономика будет расти с темпом 1,5 процента или 2 процента. И этот прогноз всегда оправдывался. И сейчас, когда российская экономика восстановится после кризиса, связанного с коронавирусом, восстановится и тот самый стагнирующий тренд, - объяснил экономист.
Он подчеркнул, что в России не проводятся реформы.
Очень простая ситуация, немного похожая на 70-80-е годы в советской экономике: нет реформ - нет никаких причин полагать, что вдруг начнется быстрый рост. И это на самом деле печально. Потому что мировая экономика растет быстрее. И Россия все больше и больше отстает от нее. Более того, сегодня Россию уже догнал и перегнал Казахстан. Раньше Россия была самой богатой страной на постсоветском пространстве, естественно, за вычетом стран Балтии. А сейчас Казахстан, который отставал от России на 40 процентов 20 лет назад, ее догнал, - резюмировал Гуриев.
Аналитики агентства Bloomberg в мае спрогнозировали, что падение ВВП России во втором квартале 2020 года составит 16 процентов, что станет худшим квартальным показателем с начала 1990-х.
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