Экономист Гуриев: Казахстан уже догнал и перегнал Россию

По его мнению, в России не проводятся реформы, поэтому нет никаких оснований ждать быстрого роста российской экономики.

Российский ученый, профессор экономики парижского Института политических исследований, политэмигрант Сергей Гуриев заявил, что Казахстан обогнал Россию по уровню экономического развития, сообщает zakon.kz.

Такое мнение он выразил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Если бы вы меня спросили, в последние несколько лет что происходит в российской экономике, я бы вам сказал, что она находится в стагнации. Что в ней не будет макроэкономической катастрофы, подобной 1991-1992 годам или 1998 году, но, с другой стороны, в ней не будет и быстрого экономического роста. Консенсусный прогноз был, что российская экономика будет расти с темпом 1,5 процента или 2 процента. И этот прогноз всегда оправдывался. И сейчас, когда российская экономика восстановится после кризиса, связанного с коронавирусом, восстановится и тот самый стагнирующий тренд, - объяснил экономист.

Он подчеркнул, что в России не проводятся реформы.

Очень простая ситуация, немного похожая на 70-80-е годы в советской экономике: нет реформ - нет никаких причин полагать, что вдруг начнется быстрый рост. И это на самом деле печально. Потому что мировая экономика растет быстрее. И Россия все больше и больше отстает от нее. Более того, сегодня Россию уже догнал и перегнал Казахстан. Раньше Россия была самой богатой страной на постсоветском пространстве, естественно, за вычетом стран Балтии. А сейчас Казахстан, который отставал от России на 40 процентов 20 лет назад, ее догнал, - резюмировал Гуриев.

Аналитики агентства Bloomberg в мае спрогнозировали, что падение ВВП России во втором квартале 2020 года составит 16 процентов, что станет худшим квартальным показателем с начала 1990-х.

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