Финансы

Казахстан догнал Россию по уровню жизни и опережает соседей по ВВП

Государственные символы Казахстана, госсимволы РК, государственный герб Казахстана, герб РК, Казахстан, РК, Республика Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 11:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По данным Международного валютного фонда, экономика Казахстана формирует более половины ВВП Центральной Азии. А по реальному уровню благосостояния граждан, измеренному по паритету покупательной способности (ППС), Казахстан вплотную приблизился к показателям России, сообщает Zakon.kz.

МВФ опубликовал отчет за октябрь 2025 года, где дал прогнозы по мировой экономике на 2025 год. Структура глобального рынка остается устойчивой, но выглядит по-разному, в зависимости от того, как считать ВВП: по рыночным ценам (номинальный ВВП) или с учетом покупательной способности (ВВП по ППС).

Примечание: ВВП по ППС показывает, сколько товаров и услуг можно купить на одни и те же деньги внутри страны по сравнению с США. Поскольку в Казахстане цены ниже, чем в развитых странах, его экономика по ППС выглядит значительно крупнее.

Безусловный лидер Центральной Азии

По общему размеру экономики Казахстан в 2025 году займет 50-е место в мире по номинальному ВВП (300 млрд долларов). Но, как отмечают специалисты Finprom.kz, по ППС республика поднимается на 37-е место (912,6 млрд международных долларов). Эта большая разница в три раза отражает более низкий уровень цен в РК по сравнению с многими развитыми странами.

Казахстан остается безусловным экономическим лидером в регионе. Он генерирует более 50% всего совокупного ВВП Центральной Азии.

Сравните с соседями:

  • Узбекистан имеет номинальный ВВП в 137,5 млрд долларов, а ВВП по ППС – 473,5 млрд международных долларов.
  • Беларусь находится на 81-м месте по номиналу и на 64-м по ППС.
  • Остальные страны – Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан – находятся на периферии мирового рейтинга.

Фото: Zakon.kz

Реальное благосостояние: РК догоняет Россию

Для оценки уровня жизни важен не общий ВВП, а ВВП на душу населения. И здесь у Казахстана есть повод для оптимизма.

По номинальному ВВП на человека Казахстан (14,7 тыс. долларов) находится на среднемировом уровне. Это почти в четыре раза выше, чем в среднем по соседним странам Центральной Азии. В России этот показатель чуть выше – 17,4 тыс. долларов.

Однако главный прорыв виден в показателе ВВП по ППС на душу населения. Именно он отражает реальную покупательную способность граждан.

Россия здесь лидирует с 49 тыс. международных долларов, но Казахстан почти сравнялся с ней – 44,8 тыс. международных долларов. Разрыв минимален.

Это значит, что по реальному уровню благосостояния граждан с учетом внутренних цен Казахстан успешно догоняет Россию и значительно отрывается от других соседей:

  • Туркменистан: 22,9 тыс. международных долларов.
  • Узбекистан: 12,6 тыс. международных долларов.
  • Кыргызстан: 8,9 тыс. международных долларов.
  • Таджикистан: 6,1 тыс. международных долларов.

Куда смещается центр роста?

Вообще, глобальные темпы роста экономики в 2025 году остаются стабильными – около 3,2%. Главным двигателем роста остается Азия, а не развитые страны Запада.

  • Китай вырастет на 4,8%, Индия – на 6,5%.
  • Казахстан прогнозирует ускорение роста с 4,8% (в 2024 году) до 5,9% в 2025 году.
  • Россию ждет резкое замедление: до 0,6% в 2025 году из-за санкций и структурных проблем.

На этом фоне Европа теряет свое былое влияние. Германия, ключевое промышленное ядро Евросоюза, второй год подряд находится в рецессии, а в 2025 году покажет рост всего на 0,2%. Это происходит после потери дешевых энергоносителей, которые теперь с дисконтом уходят в Китай и Индию.

Ранее мы сообщили, что Казахстан вошел в топ-35 мирового рейтинга конкурентоспособности.

Андрей Зубов
