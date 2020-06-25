Казахстанка родила младенца в Москве "на продажу"

Дети были изъяты из квартиры и госпитализированы.

В московской квартире обнаружены матери пятерых младенцев "на продажу", сообщает zakon.kz.

По информации РЕН ТВ, малыши были рождены суррогатными матерями на территории РФ. Среди женщин - гражданки КНР Чжэн Юйцинь, Тан Нин, Э Сян, россиянка Екатерина К. и гражданка Казахстана Жуадир Ануарбекова.

Ранее, днем 23 июня в полицию поступило сообщение о нахождении маленьких детей в квартире на Аргуновской улице. Прибывшие на вызов стражи порядка обнаружили в квартире новорожденных в возрасте от 5 дней до 3 месяцев, а также двух гражданок КНР, которые ухаживали за малышами.

По информации РЕН ТВ, в квартире были найдены документы на детей, оформленные на китайском языке. По предварительным данным, младенцев готовили на продажу за пределами РФ.

Дети были изъяты из квартиры и госпитализированы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

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