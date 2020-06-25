Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанка родила младенца в Москве "на продажу"

Дети были изъяты из квартиры и госпитализированы.

Фото : ren.tv25 июня 2020, 09:42

В московской квартире обнаружены матери пятерых младенцев "на продажу", сообщает zakon.kz.

По информации РЕН ТВ, малыши были рождены суррогатными матерями на территории РФ. Среди женщин - гражданки КНР Чжэн Юйцинь, Тан Нин, Э Сян, россиянка Екатерина К. и гражданка Казахстана Жуадир Ануарбекова.

Ранее, днем 23 июня в полицию поступило сообщение о нахождении маленьких детей в квартире на Аргуновской улице. Прибывшие на вызов стражи порядка обнаружили в квартире новорожденных в возрасте от 5 дней до 3 месяцев, а также двух гражданок КНР, которые ухаживали за малышами.

По информации РЕН ТВ, в квартире были найдены документы на детей, оформленные на китайском языке. По предварительным данным, младенцев готовили на продажу за пределами РФ.

Дети были изъяты из квартиры и госпитализированы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты