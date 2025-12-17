В Москве возбудили дело после смерти младенца при домашних родах

Следственный комитет России расследует смерть новорожденного, который умер после домашних родов в квартире, сообщает Zakon.kz.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка после домашних родов в Москве. Об этом сообщили в московском СК РФ, пишет ТАСС.

"Следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – сказали в СК.

По данным ТАСС, трагедия произошла в квартире дома на улице Полины Осипенко. Вечером 13 декабря на роды приехала женщина 1965 года рождения, которая заявила, что владеет навыками родовспоможения. При этом у нее не было высшего медицинского образования и квалификации по направлению "акушерство и гинекология".

Ребенок родился 14 декабря 2025 года. Спустя некоторое время его состояние резко ухудшилось. Несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь, спасти младенца не удалось.

"Следователями столичного СК фигурантка задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", – добавили в СК.

В правоохранительных органах уточнили, что задержанная – блогер Аиша Чигга.

