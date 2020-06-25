Суды Нур-Султана закрыли

Онлайн рассмотрение судебных дел перенесено на более поздние сроки.

Из-за заболевания судей коронавирусом в Нур-Султане закрыли суды, передает zakon.kz.

В связи с заболеванием Сovid-19 отдельных судей и сотрудников судов города Нур-Султана в период с 24 июня по 3 июля 2020 года в зданиях столичных судов введен карантин, - сообщили в пресс-службе столичного суда.

Онлайн рассмотрение судебных дел перенесено на более поздние сроки, за исключением административных дел, а также материалов, связанных с санкционированием мер пресечения, продлением срока содержания под стражей и отдельных материалов, не терпящих отлагательств.

Данные меры являются вынужденными и направлены на сохранение здоровья граждан. Просим отнестись с понимаем. Берегите себя и своих близких! - сказано в сообщении.

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