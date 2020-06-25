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Какие суды Нур-Султана закрыли, а какие работают

Закрыты четыре суда.

Фото : 2gis.kz25 июня 2020, 13:35

В пресс-службе столичного суда уточнили информацию по закрытию судов города из-за коронавируса, передает zakon.kz.

В связи с заболеванием Сovid-19 отдельных судей и сотрудников судов города Нур-Султана в период с 24 июня по 3 июля 2020 года в зданиях столичных судов введен карантин, - сообщили в пресс-службе столичного суда.

Появилась информация, какие именно суды закрыли на карантин:

1. Суд города Нур-Султан;
2. Сарыаркинский районный суд;
3. Суд района "Байконур";
4. Суд N2 района Алматы.

Остальные суды столицы функционируют в прежнем режиме: судопроизводство осуществляется дистанционно, - отметили в пресс-службе горсуда.


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