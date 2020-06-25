В Мангистауской области поймали льва. Возможно, он домашний

После установления личности хозяина и проверки документов специалисты определят судьбу льва.

В Комитете лесного хозяйства рассказали о льве, которого сегодня поймали в Мангистауской области. Специалисты считают, что он может быть домашним, поскольку не боится людей, передает zakon.kz.

Сегодня, 25 июня, в сельской местности Акшукыр, что в Мангистауской области нашли льва. Изначально сообщалось, что это львица, однако позже выяснилось, что это лев.

Полиция и сотрудники областной инспекции лесного хозяйства поймали дикое животное. Сейчас лев находится под наблюдением в местности "Кошкар Ата".

Примерный возраст 1-1,5 года, пол - самец, один из видов африканских львов. По виду домашний лев, людей не боится. Лев занесен в список конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), - говорится в сообщении.

После установления личности хозяина и проверки документов, специалисты определят судьбу льва.

Это не первый случай, когда в местности, где живет человек, появляется дикое животное. 22 июня в центре Темиртау бегал лось, которого еле поймали сотрудники Карагандинского зоопарка. Накануне стало известно, что животное умерло от инфаркта миокарды. Вскрытие показало воспаление легких и печени, сердечно-сосудистую недостаточность.

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