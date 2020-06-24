В Темиртау умер лось, которого ловили спасатели и сотрудники зоопарка

У него случился инфаркт миокарда.

В Темирау умер лось, за которым гонялись спасатели, сотрудники ветслужбы и зоопарка. Сообщается, что у него случился инфаркт, передает zakon.kz.

22 июня, появилась информация о том, что в центре Темиртау бегает лось. Оказалось, что за ним бегали с 8 утра. У спасателей поймать животное не получилось, пришлось вызвать сотрудников ветслужбы и сотрудников Карагандинского зоопарка.

Лось лежал под деревьями, находился в измученном состоянии, часто дышал, когда прибыли люди из зоопарка.

Наши специалисты произвели обстрел духовой трубкой для того, чтобы обездвижить животное. Данная духовая трубка предназначена только для вольерных животных, из него можно стрелять на расстоянии 2,5 метра. Только один укол попал в животное. После чего животное близко не подпускало для дальнейшего обстрела. Все службы города Темиртау в количестве 70-80 человек гнались за животным, чтобы загнать его в угол для следующего обстрела, однако животное убегало и не давало возможности снова произвести обстрел, - говорится в сообщении Карагандинского зоопарка.

Лося поймали на территории Самаркандского водохранилища. В 18:30 его "в неудовлетворительном состоянии" привезли в зоопарк. Ветврач обработал лосю раны, которые были на ногах и в области груди. У животного были сломаны оба рога, он не мог встать, поэтому сотрудники зоопарка перетащили его на брезенте в клетку и оставили на ночь.

Утром лось еле стоял на ногах, его трясло, была сильная одышка. Все это сняли на видео.

В итоге животное умерло. Вскрытие показало воспаление легких и печени, сердечно-сосудистую недостаточность. В зоопарке сказали, что лось умер от инфаркта миокарда.

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