Алматинку дерзко ограбили на 30 млн тенге

Алматинку средь бела дня связали и ограбили на 30 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматы, преступление совершили в дневное время.

"Неизвестный, угрожая физической расправой, связал потерпевшую и похитил ювелирные изделия, ценное имущество и денежные средства. По данному факту возбудили уголовное дело", – говорится в сообщении.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в кратчайшие сроки установили и задержали двух подозреваемых. Значительную часть похищенного имущества изъяли. Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

