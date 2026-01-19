#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
512.16
594.72
6.57
Происшествия

Алматинку дерзко ограбили на 30 млн тенге

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 10:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматинку средь бела дня связали и ограбили на 30 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматы, преступление совершили в дневное время.

"Неизвестный, угрожая физической расправой, связал потерпевшую и похитил ювелирные изделия, ценное имущество и денежные средства. По данному факту возбудили уголовное дело", – говорится в сообщении.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в кратчайшие сроки установили и задержали двух подозреваемых. Значительную часть похищенного имущества изъяли. Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее полиция Алматы рассказала о задержании подозреваемого в вымогательстве и грабеже, совершенных год назад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Алматинка отдала 32 млн тенге в рамках "участия в спецоперации"
09:49, 21 августа 2025
Алматинка отдала 32 млн тенге в рамках "участия в спецоперации"
Казахстанец потерял 30 млн тенге на незнакомом сайте
17:18, 24 сентября 2024
Казахстанец потерял 30 млн тенге на незнакомом сайте
В Кокшетау украли из автосалона сейф с 30 млн тенге
18:25, 24 августа 2023
В Кокшетау украли из автосалона сейф с 30 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: