Fitch Ratings оценивает краткосрочный и среднесрочный уровень ликвидности АО "Казахтелеком" как комфортный.

АО "Казахтелеком" обошел российских операторов мобильной связи по уровню кредитного рейтинга от Fitch Ratings, сообщает zakon.kz.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг АО "Казахтелеком" до уровня BBB- (прогноз "Стабильный") с уровня BB+ (прогноз "Позитивный").

Как поясняется в сообщении агентства, повышение рейтинга отражает укрепление рыночных позиций компании после приобретения 75% акций АО "Кселл" в конце 2018 года и оставшейся 49% доли в совместном предприятии с Tele2 (СП Tele2/Altel) в середине 2019 года, а также сильные финансовые показатели компании, стабилизацию долговой нагрузки и улучшение ликвидности.

По мнению аналитиков агентства, ведущий телекоммуникационный оператор Казахстана к настоящему времени успешно прошел путь от компании, предоставляющей преимущественно только услуги фиксированной телефонии, до поставщика широкого спектра телекоммуникационных услуг с лидирующими позициями в области широкополосного доступа, мобильной связи и платного телевидения.

Приобретение мобильных операторов (Kcell и Tele2/Altel) являются серьезными стратегическими решениями, которые обеспечат группе компаний значительный позитивный синергетический эффект в течение следующих трех лет, - говорится в сообщении Fitch Ratings.

Эксперты отмечают сильный операционный профиль АО "Казахтелеком": по их оценке, бизнес и операционный профиль оператора основывается на его лидирующих позициях во всех телекоммуникационных сегментах Казахстана. Доля компании на рынке составляет около 90% в сегменте фиксированной связи, 85% - в сегменте фиксированного широкополосного доступа, 61% - в мобильной связи и 42% - в услугах платного телевидения.

При этом, подчеркивают в агентстве, АО "Казахтелеком" уже начинает извлекать выгоду из процесса интеграции двух приобретенных мобильных операторов. Fitch Ratings ожидают повышение рентабельности EBITDA по методологии Fitch до 39% в 2020 году с 37% в 2019 году с дальнейшим ростом до 41% к 2023 году.

Пандемия коронавируса, которая уже привела к снижению показателей многих секторов экономики, по оценке экспертов Fitch Ratings окажет на деятельность АО "Казахтелекома" умеренное влияние. Эксперты также охарактеризовали валютные риски казахстанского телеком-оператора как управляемые, мотивируя это тем, что весь долг компании номинирован в национальной валюте - и только незначительная часть ее операционных расходов привязана к иностранной валюте. Умеренным валютным рискам, по мнению Fitch Ratings, подвержены и расходы АО "Казахтелеком" на капитальные вложения, поскольку компания поддерживает значительные суммы имеющихся денежных средств в валюте, в том числе, в качестве естественного хеджирования валютного риска.

Fitch Ratings оценивает краткосрочный и среднесрочный уровень ликвидности АО "Казахтелеком" как комфортный, что подтверждается существенным остатком денежных средств и их эквивалентов в компании на конец 2019 года, а также значительным объемом доступных кредитных линий в крупнейших казахстанских банках. Все это особенно благоприятно, учитывая сбалансированный график погашения долга в 2020-2021 годах.

Таким образом, очередное повышение рейтингов АО "Казахтелеком" обусловлено доминирующими рыночными позициями компании как в фиксированном, так и в мобильном сегментах, устойчивым генерированием свободного денежного потока, умеренной долговой нагрузкой и благоприятной регуляторной средой.

По мнению аналитиков, после приобретения 75% АО "Kcell" и полного выкупа акций совместного предприятия с Tele2 AB позиции казахстанского телеком-оператора в сегменте мобильной связи стали более сильными, чем позиции крупнейших российских мобильных операторов ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (BB+/Стабильный), ПАО "Мегафон" (BB+/Стабильный) и ПАО "Таттелеком" (BB/Стабильный).

Одновременно Fitch Ratings повысило рейтинг дочерней компании "Казахтелекома" - АО "Kcell" с уровня BB до уровня BB+, мотивируя это положительными изменениями в сотовой компании после приобретения ее 75-процентного пакета акций "Казахтелекомом". До этого кредитный рейтинг сотового оператора находился на уровне BB (прогноз "Стабильный"), при этом сразу после сделки в декабре 2018 года рейтинг АО "Kcell" был поставлен Fitch Ratings на позитивный пересмотр, и 24 июня 2020 года уровень рейтинга дочерней компании был повышен вместе с рейтингом АО "Казахтелеком".

Впервые рейтинг от Fitch Ratings был присвоен АО "Казахтелеком" в 2002 году. Суверенный рейтинг Республики – ВВВ, соответственно, новый рейтинг телеком-оператора (ВВВ-) приблизился к суверенному с разницей в одну ступень. При этом текущий рейтинг АО "Казахтелеком" не учитывает возможности поддержки со стороны основного акционера компании - АО "Самрук-Казына" и/или государства, поскольку рейтинговое агентство оценивает компанию как отдельный актив, без учета какой-либо государственной поддержки.

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