Атеисты сталкиваются с дискриминацией по всему миру - исследование

Растет число свидетельств того, что активисты становятся мишенью на основе их неприятия религии.

Атеисты и гуманисты сталкиваются с дискриминацией и преследованиями в некоторых странах из-за своих убеждений и ценностей. Об этом говорится в исследовании Humanists At Risk: Action Report 2020, передает zakon.kz.

Нерелигиозные люди в Колумбии, Индии, индонезии, Малайзии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Шри-Ланке часто подвергаются остракизму, а некоторые женщины вынуждены вступать в брак по религиозным мотивам.

Растет число свидетельств того, что гуманистические и атеистические активисты становятся мишенью на основе их неприятия религии или их продвижения прав человека, демократических ценностей и критического мышления, говорится в докладе.

Как пишет The Guardian, в прошлом месяце по обвинению в богохульстве был обвинен президент Ассоциации гуманистов Нигерии Мубарак Бала. Это деяние наказывается смертной казнью. Бала, сын широко известного исламского ученого, открыто критиковал религию в очень консервативном регионе страны.

Говорить открыто и говорить, что вы атеист или гуманист в Нигерии, может быть опасно, но Бала очень увлечен созданием пространства для тех, кто не придерживается ислама или другой религии, - сказал его коллега и защитник прав человека Лео Игве.

В докладе отмечается, что против гуманистов, атеистов и других далеких от религии людей применяется целый ряд тактик. Они включают в себя криминализацию богохульства и вероотступничества, безнаказанность за нападения, социальную изоляцию и дискриминацию.

Доклад основан на показаниях 76 человек из восьми исследованных стран.

По словам одного малазийского респондента, гуманисты и атеисты регулярно подвергаются нападкам со стороны ревностных мусультан. Другой рассказал, что людей, которые говорят о недостатках веры, избегают и осуждают.

В Пакистане правовая среда была особо репрессивной. Она имеет жестокие законы о богохульстве, системную и законодательную религиозную дискриминацию, и часто допускает безнаказанное насилие линчевателей на религиозной почве, говорится в докладе.

Один из респондентов заявил, что в Пакистане гуманист должен иметь мужество потерять все. Предметом озабоченности со стороны исследователей в стране была практика принудительного брака, когда девушки и женщины были вынуждены вступать в брак за мусульманинов без их согласия.

В пример приводят дело Фаузи Ильяс, основательницы атеистического и агностического альянса Пакистана, чей бывший муж, верующий, получил опеку над дочерью "по всей вероятности из-за того, что Фаузия оставила Ислам".

После того, как суд в Лахоре выдал ордер на арест женщины в 2015 году, она бежала в Нидерланды.

Этот доклад проливает свет на целенаправленное насилие, продолжающиеся преследования и социальную дискриминацию, с которыми сталкиваются гуманисты во многих странах, и открывает дверь для разговоров о том, как лучше всего защитить гуманистов во всем мире. Ясно одно: все законы и политика, криминализирующие "богохульство", должны быть отменены, - сказал исполнительный директор Humanists International Гэри Маклелланд.

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