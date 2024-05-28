Сколько детей в мире подвергаются онлайн-домогательствам – результаты исследования

Стало известно число детей по всему миру, которые ежегодно становятся жертвами сексуализированного насилия в интернете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что в 2023 году 12,6% детей в мире, а это около 302 млн человек, стали жертвами обмена сексуальными изображениями и видео. Столько же несовершеннолетних подвергались домогательствам в интернете.

В материале говорится о разговорах с сексуальным подтекстом, сексуальных вопросах или просьбах о сексуальных действиях со стороны взрослых.

Проект Childlight сообщает, что каждый девятый мужчина в США (около 14 млн) признавался в совершении онлайн-преступлений в отношении детей. Аналогичные сведения сообщили 7% британских мужчин (1,8 млн). Некоторые ответили, что были бы готовы совершить и физическое преступление, если бы оно осталось в тайне.

14 мая в бразильском штате Амазонас 39-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании новорожденной девочки, которой на момент насилия было всего пять дней.