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Сколько детей в мире подвергаются онлайн-домогательствам – результаты исследования

Онлайн-насилие, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 07:15 Фото: pixabay
Стало известно число детей по всему миру, которые ежегодно становятся жертвами сексуализированного насилия в интернете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что в 2023 году 12,6% детей в мире, а это около 302 млн человек, стали жертвами обмена сексуальными изображениями и видео. Столько же несовершеннолетних подвергались домогательствам в интернете.

В материале говорится о разговорах с сексуальным подтекстом, сексуальных вопросах или просьбах о сексуальных действиях со стороны взрослых.

Проект Childlight сообщает, что каждый девятый мужчина в США (около 14 млн) признавался в совершении онлайн-преступлений в отношении детей. Аналогичные сведения сообщили 7% британских мужчин (1,8 млн). Некоторые ответили, что были бы готовы совершить и физическое преступление, если бы оно осталось в тайне.

14 мая в бразильском штате Амазонас 39-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании новорожденной девочки, которой на момент насилия было всего пять дней.

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