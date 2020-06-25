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Суд не принял иск против карантина в Алматы

В иске говорится, что документ нарушает конституционные права граждан.

Фото : zakon.kz25 июня 2020, 17:20

Суд не принял иск против постановления главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина о соблюдении карантина. Это произошло из-за того, что не был соблюден порядок досудебного урегулирования спора, передает zakon.kz.

Медеуский суд вернул наш иск о незаконности карантина в Алматы. Якобы надо сначала подать жалобу в Минздрав а потом только в суд. Такого нет в законе. У нас миллионы жалоб на госорганы подаются напрямую в суд и всегда суды принимают иски, - написал юрист Жангельды Сулейманов на своей странице в Facebook.

Истцы предполагали, что суд будет пытаться не принять иск, поэтому они заплатили на всякий случай две пошлины. Однако суд все равно его не принял, добавил юрист.

В городском суде Алматы подтвердили, что заявление вернули.

Заявление возвращено, не соблюден порядок досудебного урегулирования спора, - сообщили там.

Ранее около ста человек во главе с юристом Жангельды Сулеймановым подали иск в суд против постановления главного санврача города о соблюдении карантинных мер в Алматы. В иске говорится, что документ нарушает конституционные права граждан.


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