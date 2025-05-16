Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН в связи с предполагаемым нарушением прав двух французских граждан, заключенных в тюрьму на территории исламской республики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет RFI со ссылкой на заявление суда, по версии Парижа, речь идет о "серьезных и систематических нарушениях" прав французских граждан, в том числе в контексте задержания и содержания под стражей в Иране двух французов – Жака Пари и Сесиль Колер. На этом основании французская сторона обвиняет Тегеран в нарушении положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

2 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о намерении Парижа принять меры по линии ООН и ЕС в связи с задержанием Пари и Колер. По его словам, французские граждане находятся в заключении уже больше 1 тыс. дней. Они были задержаны в Иране по обвинению в шпионаже.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран "в некотором роде" согласовали условия ядерной сделки.