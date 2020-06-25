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Цой обратился к Биртанову

В это сложное для страны время Вы стояли на рубеже борьбы с коронавирусом, - написал новый министр здравоохранения прежнему.

Фото : Inbusiness.kz25 июня 2020, 19:25

Новый министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой обратился к своему предшественнику, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook он пожелал Елжану Биртанову скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Дорогой Елжан Амантаевич! В это сложное для страны время Вы стояли на рубеже борьбы с коронавирусом. Ваша работа в регионах и в очагах инфекции, непосредственно с населением и специалистами привела к позитивным сдвигам в системе здравоохранения. К большому сожалению вирус не щадит никого. Искренне желаю Вам скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Алексей Цой был назначен новым министром здравоохранения. после того, как Елжан Биртанов был вынужден подать в отставку из-за своей болезни.


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