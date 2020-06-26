Замакима Алматы объяснил, почему только на 2 дня вводят строгий карантин

В Алматы снова введут на выходные дни дополнительные ограничительные карантинные меры.

Заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев в ходе экстренного брифинга объяснил, почему строгий карантин в мегаполисе вводят только на 2 выходных дня, но потом в будни снова разрешают работать многим предприятиям и общественному транспорту, передает zakon.kz.

В Алматы снова введут на выходные дни дополнительные ограничительные карантинные меры.

Многие спрашивают, почему только на 2 дня (строгий карантин - Авт). По нашим оценкам, анализ показывает, что люди заражаются в основном в выходные дни. Поскольку в обычные дни многие выходят на работу, не скапливаются на рынках, в ТРЦ, в общепитах, поэтому риски в выходные дни очень высокие. Чтобы сбить сейчас тренд, не допустить дальнейшего роста, приняли такое решение, - сказал Туякбаев.

Также он ответил на вопрос, до каких пор в Алматы будут на выходные вводить дополнительный карантин и останавливать общественный транспорт.

Мы надеялись, что мы ограничимся только один раз. Но ситуация показывает, что до сих пор идет заражение, темпы не снижаются. Поэтому в этот раз тоже такое решение приняли. Надеемся, что эффект с прошлой недели уже будет. Вы знаете, есть инкубационный период, мы надеемся, что в дальнейшем не будем вводить такие ограничения. Но все зависит от эпидситуации в городе, - заключил замакима.

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Альберт Ахметов

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