Распоряжение о присуждении премий СМИ подписал Токаев

Ранее глава государство поздравил работников СМИ с профессиональным праздником.

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Куатову Даурену Касеновичу – главному редактору газеты "Қазақ әдебиеті" за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства;

Кыдырали Дархану Куандыкулы – председателю правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" за значительный вклад в развитие казахскоязычных печатных средств массовой информации;

Сарыбаю Серику Абикенулы – директору телеканала "Жетысу" за значительный вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации;

Трухачеву Александру Владимировичу – шеф-редактору отдела аналитических программ канала "Хабар" за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

вручить гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Ашим Альбине – корреспонденту национального телеканала "QAZAQSTAN" за вклад в развитие казахстанского телевидения;

Мадияровой Макпал Бакытбековне – корреспонденту отдела аналитических программ телеканала "Хабар" за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;

Нурушевой Маржан Еркимбековне – редактору-телеведущей телеканала "Semei" за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана;

Смайлову Жандосу Мейрбекулы – выпускающему редактору информационного агентства "Азаттық рухы" за вклад в продвижение информационного освещения в интернет-пространстве;

объявить Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

творческому коллективу газеты "Ана тілі" за значительный вклад в развитие национальной прессы;

творческому коллективу международного информационного агентства "Казинформ" за особый вклад в информационное освещение общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;

творческому коллективу республиканской газеты "Казахстанская правда" за значительный вклад в развитие средств массовой информации страны;

творческому коллективу Мангистауского областного филиала национального телеканала "QAZAQSTAN" за вклад в развитие региональной журналистики.

Ранее глава государства поздравил работников СМИ с профессиональным праздником.

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