Нур-Султан затопило
Жители делятся кадрами затопленных улиц и образовавшихся дорожных заторов.
Фото : Pixabay27 июня 2020, 14:10
Некоторые улицы столицы затопило из-за проливного дождя, передает zakon.kz.
Жители делятся кадрами затопленных улиц и образовавшихся дорожных заторов.
Машины все заглохли, тут океан. Ужас, тут все машины стоят. Сюда не суйся, - говорит голос за кадром.
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