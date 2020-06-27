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Нур-Султан затопило

Жители делятся кадрами затопленных улиц и образовавшихся дорожных заторов.

Фото : Pixabay27 июня 2020, 14:10

Некоторые улицы столицы затопило из-за проливного дождя, передает zakon.kz.

Жители делятся кадрами затопленных улиц и образовавшихся дорожных заторов.

Машины все заглохли, тут океан. Ужас, тут все машины стоят. Сюда не суйся, - говорит голос за кадром.


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