Караганду затопило вслед за Астаной и Алматы
Снимки затопленной привокзальной площади города появились в Instagram-паблике denski_blog.
"У нас в городе не работает ливневая канализация?" – задается вопросом автор публикации.
В комментариях некоторые горожане отметили, что затопило весь город:
- "Весь город затопило".
- "В мкр. Майкудук прошел сильный ливень с градом".
- "Всю Караганду затопило, что во дворах твориться, ужас просто. Вода по щиколотку".
Другие же принялись шутить:
- "А-ля Венеция".
- "А что, дождь был?"
- "Оооо, вокзал утонул".
- "А что такое ливневая канализация?"
- "Ливневая канализация вышла из чата".
- "В самой столице тонут, а что вы в КРГ хотите?"
Жители мкр. Михайловка сообщили, что у них дождя не было.
Также горожане поделились видео с затопленного вокзала, где "люди выходили из автобусов прямо в воду".
Вместе с тем в Сети появилось видео сильного града, выпавшего в мкр. Майкудук.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской акимат. Там пообещали, что позднее предоставят полную информацию о последствиях непогоды.
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Совсем недавно подобная ситуация произошла в Астане и Алматы:
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