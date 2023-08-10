Караганду затопило вслед за Астаной и Алматы

Жители Караганды 10 августа 2023 года в социальных сетях опубликовали кадры затопленных улиц города, сообщает Zakon.kz.

Снимки затопленной привокзальной площади города появились в Instagram-паблике denski_blog.

"У нас в городе не работает ливневая канализация?" – задается вопросом автор публикации.

В комментариях некоторые горожане отметили, что затопило весь город:

"Весь город затопило".

"В мкр. Майкудук прошел сильный ливень с градом".

"Всю Караганду затопило, что во дворах твориться, ужас просто. Вода по щиколотку".

Другие же принялись шутить:

"А-ля Венеция".

"А что, дождь был?"

"Оооо, вокзал утонул".

"А что такое ливневая канализация?"

"Ливневая канализация вышла из чата".

"В самой столице тонут, а что вы в КРГ хотите?"

Жители мкр. Михайловка сообщили, что у них дождя не было.

Также горожане поделились видео с затопленного вокзала, где "люди выходили из автобусов прямо в воду".

Вместе с тем в Сети появилось видео сильного града, выпавшего в мкр. Майкудук.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской акимат. Там пообещали, что позднее предоставят полную информацию о последствиях непогоды.

Материал по теме Из-за наводнения в Астане уволили директора Elorda eco system

Совсем недавно подобная ситуация произошла в Астане и Алматы:

6 августа сильный дождь затопил улицы столицы. Тогда жители Астаны поспешили поделиться видео стихии в соцсетях. В ДЧС уточнили, что с улиц откачали более 910 куб. м воды;

8 августа в результате кратковременных осадков выявлено несколько участков подтопления в Алмалинском и Наурызбайском районах южной столицы. В акимате тогда заверили, что на обоих участках подтопление оперативно ликвидировано.